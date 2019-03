Jen Serena může zastavit rozjeté Češky. V Indian Wells začíná pátý grandslam

před 3 hodinami

Indian Wells vítá tenisovou smetánku a přináší další díl seriálu nesmírně atraktivního jak pro celý sportovní svět, tak speciálně pro české fanoušky. Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou patří na takzvaném pátém grandslamu k největším favoritkám ženské dvouhry. Extrémně nebezpečných vyzývatelek ale mají víc než dost.

Kdo za jedenáct dní zvedne nad hlavu vítěznou trofej? Která z tenisových hvězd si domů odveze šek na v přepočtu více než 30 milionů korun? A dojde k další změně na postu světové jedničky?

Překrásný areál ve městě Indian Wells, v pouštním údolí Coachella Valley v oblasti Palm Springs, je připraven k očekávané tenisové válce. V horkém kalifornském vzduchu se vznášejí samé otázky. Připravena je kompletní světová špička.

Současná královna, vítězka dvou posledních grandslamů, teprve jednadvacetiletá Naomi Ósakaová.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka a žijící legenda Serena Williamsová.

I nejlepší tenistka prozatímního průběhu letošní sezony a držitelka dvou wimbledonských titulů Petra Kvitová.

A také celý zástup dalších ambiciózních a perfektně připravených hráček. Čtyři z nich mohou Japonku po turnaji na trůnu vystřídat. Kromě Kvitové je to předchozí královna Rumunka Simona Halepová, Američanka Sloane Stephensová a také další Češka Karolína Plíšková, jejíž naděje se však nacházejí ve značně teoretické rovině.

O pozici světové jedničky jde ale až ve druhé řadě. Z turnaje samotného totiž tryská prestiž na všechny strany. Tenisové hvězdy se na sociálních sítích chlubí už jen tím, že v Indian Wells jsou. Většina z nich po lednovém Australian Open ladí formu právě na březnový americký dvojboj, tedy turnaje v Kalifornii a následně na druhé straně Ameriky, v Miami na Floridě.

První na řadě je západní pobřeží. A turnaj zaplavený luxusem. Od roku 2009, kdy se jeho majitelem stal počítačový magnát a podle nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes sedmý nejbohatší muž světa Larry Ellison, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Oracle, kvalita celého areálu raketově roste. A návštěvnost v posledních letech letí strmě vzhůru až k bájné hranici půl milionu diváků.

Ti budou kromě logického obřího zájmu o mužskou dvouhru zvědaví také na to, jak si povede obhájkyně loňského titulu Naomi Ósakaová, která minulý rok v závěrečných třech kolech postupně smetla Plíškovou, Halepovou a ve finále Rusku Darju Kasatkinovou, a vůbec poprvé demonstrativně poukázala na své nedozírné možnosti.

Japonka ale po triumfu na Australian Open odehrála jediný zápas - prohrála v prvním kole turnaje v Dubaji - a překvapila ukončením veleúspěšné spolupráce s trenérem Saschou Baijinem. Možná i proto se jí tentokrát tolik nevěří.

Jedna z tradičně nejcitovanějších prognóz se objevila na serveru tennis.com z pera renomovaného amerického experta Stevea Tignora. Významné role v ní hrají obě české hvězdy.

Newyorský novinář předpovídá, že se světová jednička do závěrečných bojů neprobojuje. Těžké to podle Tingora bude mít už ve třetím kole, ve kterém by mohla narazit na domácí vycházející hvězdu Danielle Collinsovou. Ve čtvrtém kole pak může Ósakaová potkat buď vítězku nedávného turnaje v Dubaji Švýcarku Belindu Bencicovou, nebo po nemoci se vracející Dánku Caroline Wozniackou.

Pokud přece jen projde do čtvrtfinále, dle papírových předpokladů by tam měla potkat Karolínu Plíškovou. A tu Tignor favorizuje. Z první čtvrtiny turnajového pavouka podle něj projde do semifinále právě česká hráčka.

Ve druhé čtvrtině pak Američan pasoval na semifinalistku její krajanku Petru Kvitovou. Ani ta rozhodně nebude mít cestu posetou růžemi. Už v prvním utkání může hrát proti loňské semifinalistce, už osmatřicetileté Venus Williamsové, v dalších kolech jí hrozí třeba další domácí superstar Madison Keysová, Němka Angelique Kerberová nebo stále sebevědomější Běloruska Aryna Sabalenková.

Navzdory tomu Tignor tipuje, že se v Kalifornii odehraje ryze české semifinále, které lépe zvládne Plíšková.

Pro zajímavost: vzájemné zápasy jsou 3:2 pro Kvitovou, poslední duel na loňském Turnaji mistryň ale ve dvou setech ovládla mladší z obou českých tenistek.

Do druhého semifinále se dle Tignorovy predikce probojují Serena Williamsová a Simona Halepová. A první jmenovaná Američanka si poradí nejen s Rumunkou, ale i ve finále s Plíškovou.

Zda je Serena skutečně jedinou ženou, která dokáže zastavit dvě české členky první světové pětky, uvidíme v následujících dnech.

V poušti rozkvetlá tenisová zahrada - areál větší než newyorské National Tennis Center, londýnský All England Club a pařížský Roland Garros dohromady - vítá nevšední sportovní svátek, který slibuje jen velice těžko předvídatelnou tenisovou podívanou. Jak ukázaly předchozí ročníky: stát se může opravdu cokoli.