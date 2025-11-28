Tenis

Kaderka ztropil scénu a nakonec nepřišel. Šéf tenisu jeho počínání označil za drzost

ČTK ČTK
před 33 minutami
Český tenisový svaz si schválil na dnešní valné hromadě modernizované stanovy. Na jednání svazu chtěl dorazit i jeho bývalý šéf Ivo Kaderka, který opustil funkci vloni kvůli dotačnímu skandálu.
Ivo Kaderka
Ivo Kaderka | Foto: Milan Kammermayer

Hodlal se vyjádřit proti stávajícímu vedení v čele s předsedou Jakubem Kotrbou, funkcionáři však jeho požadavek zamítli a Kaderka nakonec nepřišel. Představitelé svazu o tom informovali v tiskové zprávě.

"Nebýt událostí v únoru minulého roku, nemusel se nyní domáhat obhajoby svého konání v minulých letech na valné hromadě," řekl Kotrba.

Kaderkovo počínání označil za drzost. "Obrátil se osobním dopisem se žádostí vystoupit přímo na mě, ale o dění ve svazu nyní nerozhoduje jeden člověk, jako v jeho éře, ale valná hromada," podotkl.

Kaderka v dopise Kotrbovi vytkl směřování svazu. Kotrba byl zvolen do čela organizace na mimořádné valné hromadě v červnu loňského roku.

"Opravdu mi není lhostejné, co se odehrává pod vaším vedením. Kam vedete obelhávané a manipulované tenisové hnutí. Proto považuji za životně důležité a dnes již bezodkladně nutné pro zachování existence Českého tenisového svazu a jeho fungování seznámit nejen zástupce tenisové veřejnosti s pravdivými informacemi, kterých se jim od vás, skvělého manipulátora a strůjce (jednoho ze strůjců) katastrofy českého tenisu, nikdy nedostalo," citoval web iDNES.cz z Kaderkova dopisu.

Dvaašedesátiletý Kaderka, který stál ve vedení svazu 26 let, nakonec na valnou hromadu do pražských Strašnic nedorazil. V případě účasti by mu zástupci svazu veřejné vystoupení ani nedovolili. Z přítomných delegátů hlasovalo 95 proti vystoupení bývalého prezidenta, 13 hlasovalo pro, osm delegátů se hlasování zdrželo.

"Drtivé hlasování naprosté většiny zástupců tenisového hnutí v České republice beru jako jasný signál, že tenisový svaz se definitivně zbavuje stínu Kaderkovy éry," uvedl Kotrba.

Kvůli dotační kauze z Kaderkovy éry má Český tenisový svaz zaplatit za nesprávné nakládání se státními příspěvky přes 77 milionů korun. Kaderka byl prezidentem od roku 1998, vloni v červnu po vypuknutí skandálu s podvody se státními dotacemi rezignoval. Po tříměsíčním pobytu ve vazbě je vyšetřován na svobodě, trestnou činnost popírá.

Vedení svazu na valné hromadě schválilo modernizované stanovy. Vedle snížení počtu delegátů valné hromady ze současných 120 na 63 došlo ke zrušení rady ČTS a přenesení zásadních rozhodovacích pravomocí na valnou hromadu. Dalšími zásadními pravomocemi jsou rozhodnutí o hospodaření svazu a nakládání s nemovitým majetkem.

Do nově zřízené arbitrážní komise svazu byli zvoleni Petr Kubíček, Petr Bárta, Ondřej Krampera, Jan Brodec a František Vinopal. Do etické komise byli zvoleni Petr Luxa, Zdeněk Mašík a Dominik Maršík.

Na posledním zasedání schválila rada ČTS hospodaření svazu v roce 2024 a rozpočet na rok 2026, s vyrovnanými příjmy a výdaji 212 milionů korun. "Součástí rozpočtu na příští rok už je i položka 6 milionů korun, která je určena na úhradu nákladů vzniklých činností některých členů minulého vedení v čele s prezidentem Ivo Kaderkou," uvedl Kotrba.

Představena byla také nová vizuální identita s jednotným označením Český tenis, která se začne postupně zavádět.

Související

"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

Česko - Španělsko, čtvrtfinále Davis Cup 2025 (Jakub Menšík)
 
Mohlo by vás zajímat

"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

"Nosí uvnitř sebe monstrum." Bývalý trenér popsal problémy ruské tenisové superstar

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

Zachránila reprezentaci, pak uhranula Slovensko. Úprk Havlíčkové skončil titulem

Zachránila reprezentaci, pak uhranula Slovensko. Úprk Havlíčkové skončil titulem
Tenis sport Obsah Ivo Kaderka

Právě se děje

před 2 minutami
Cesta, kterou Okamura zarazil a zase povolil. Do NATO pojede Beran a Langšádlová
Domácí

Cesta, kterou Okamura zarazil a zase povolil. Do NATO pojede Beran a Langšádlová

Zahraniční cesta vyvolala pozornost v souvislosti s tím, že ji původně neschválil sněmovní organizační výbor.
před 10 minutami
Příbuzní pohřešovaných z hongkongského komplexu ztrácejí naději
Zahraničí

Příbuzní pohřešovaných z hongkongského komplexu ztrácejí naději

V komplexu bydlelo 4643 lidí, z nichž bylo zhruba 37 procent starších 65 let. Obyvatelé si už více než rok stěžovali na riziko požáru.
Aktualizováno před 12 minutami
Zahraničí

Obrazem: Papež Lev XIV. na první zahraniční cestě. Za patriarchou přiletěl vrtulníkem

Obrazem: Papež Lev XIV. na první zahraniční cestě. Za patriarchou přiletěl vrtulníkem
Prohlédnout si 55 fotografií
Papežské letadlo s papežem Lvem XIV. a vlajkami Turecka a Vatikánu přistává na mezinárodním letišti Esenboga.
Papež Lev XIV. vítá na palubě papežského speciálu novináře....
Aktualizováno před 19 minutami
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Pastrňák je zraněný, skončí jeho dlouhá série. Mimo jsou také Zacha a Blümel
Hokej

Pastrňák je zraněný, skončí jeho dlouhá série. Mimo jsou také Zacha a Blümel

David Pastrňák vynechá kvůli zranění zápas Bostonu proti Rangers, skončí tak jeho série 298 utkání v NHL za sebou. Nebudou hrát ani další Češi.
před 33 minutami
Kaderka ztropil scénu a nakonec nepřišel. Šéf tenisu jeho počínání označil za drzost
Tenis

Kaderka ztropil scénu a nakonec nepřišel. Šéf tenisu jeho počínání označil za drzost

Český tenisový svaz si schválil na dnešní valné hromadě modernizované stanovy.
před 44 minutami
Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 
Zahraničí

Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Jermak rozhodoval o tom, kdo se dostane do jaké pozice. A právě to se mu stalo osudným. 
Další zprávy