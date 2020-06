"K takovým zápasům se dostanu těžko." Martincová zkusila box, pak zaskočila favoritky

Z plného tréninku a navíc zmožená i po pondělním boxu kývla tenistka Tereza Martincová na to, že naskočí jako náhradnice do turnaje na Štvanici. Nechtěla si nechat ujít šanci zahrát si s domácí špičkou a přes únavu ji využila dokonale. Po dvou výhrách senzačně postoupila do finále antukového LiveScore Cupu.

"Rozpadám se, jsem úplně vyčerpaná a kožená, ale jsou tady naše nejlepší holky, tak mi to nedalo si to zkusit," vysvětlovala 133. hráčka světa, jež na turnajích okruhu WTA musí absolvovat kvalifikace. Související Povolali ji jako náhradnici, teď je ve finále. Třesu se, jsem kožená, líčí Martincová "Říkala jsem, že tuhle příležitost zahrát si s takovýma holkama neodmítnu. K takovým zápasům se dostávám těžko," přiznala upřímně. U Negrelliho viaduktu si díky záskoku za zraněnou světovou osmnáctku Markétu Vondroušovou připsala na konto skalp Kristýny Plíškové (69. na WTA) a překvapivě i světové šestadvacítky Karolíny Muchové, kterou zdolala za dvě hodiny a dvacet minut. V kariéře porazila lepší hráčku jen jednou, před třemi lety zdolala Francouzku Caroline Garciaovou, která tehdy v Gstaadu byla dvacítkou. "Ale já to žebříčkově úplně nehodnotím, neřeším, jelikož každá holka má svoje kvality," podotkla Martincová. Pyšná na sebe může být především z pohledu odolnosti. "Jo, že jsem to vydržela. Když jsem šla na zápas s Muchovou, tak jsem se modlila, abych aspoň něco předvedla, aby to nebylo tragické, protože jsem se cítila koženě," řekla Martincová. Jelikož s účastí nepočítala, tak normálně trénovala. A dávala si pořádně do těla. V pondělí zkusila poprvé box. "Jak máme teď volněji, tak se dají využít jiné aktivity. A musím říct, že to byl slušnej záhul. Z toho jsem se dostávala dlouho." Nešetřila se ani tenisově. V úterý hrála podle svých slov čtyři a půl hodiny. Ve středu další dvě a půl a teprve poté dostala nabídku nastoupit, a to hned vpodvečer. Související "Roger to možná nezná, ale já ano." Plíšková se postavila proti Federerovi "Nevěděla jsem, jestli jsem ready, ale využila jsem šanci si zahrát dobré zápasy a zvláště v téhle době," připomněla, že světové turnaje se kvůli koronaviru nehrají. Oba zápasy, s Kristýnou Plíškovou i s Muchovou, měly divoký průběh. Skóre se přelévalo ze strany na stranu. "Měla jsem výpadky, protože jsem cítila, že se trošku rozpadám, ale snažila jsem se nepřipouštět si to a najít v sobě síly, abych to dohrála," prozradila Martincová. Nebála se, že by se mohla zranit. "Jsem taková, že se snažím hrát za každou cenu. Mám namožené tělo, ale nejde to do zranění, to už poznám," ujistila a přiznala, že si pomáhala i energetickými nápoji. "Potřebovala jsem se nakopnout, tak jsem do sebe lila kafe a redbully. Mám jich v sobě asi pět, takže dneska asi neusnu," smála se. Má ale čas se na finále nachystat. Hrát o titul bude v sobotu od 17:00. "Den volna si dát nemůžu, protože bych zatuhla. Půjdu si na půl hoďky zahrát, vyťukat se, vyšvihat, protože na konci jsem to všemožně tahala," řekla Martincová. Doufala, že by si ve finále mohla zahrát s Karolínou Plíškovou. S českou jedničkou se potkala loni na US Open a prohrála ve dvou tie-breacích. "Budu hrát míč po míči. Nemám ráda slovo 'užívat si', přece jen jdete na kurt s tím, že chcete vyhrát. Ale přece jen, abych si zahrála s Kájou, tak nevím kolika kvalifikačními koly si musím projít," uzavřela. Související Plíšková na Strýcovou vytáhla růžovou mašli a tvrdý servis. Zahrál si i Pastrňák 13 fotografií