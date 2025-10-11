K nové české tsunami patří i buldok z Moskvy. Expert nic takového nepamatuje

Hlavní pozornost je upřena na poslední úspěchy Lindy Noskové, která se ve dvaceti letech stala novou českou jedničkou a aktuálně už patří mezi dvacet nejlepších tenistek světa.
Velké věci z hlediska českého tenisu se ale dějí i takzvaně o patro níž.
Devatenáctiletá Sára Bejlek bude příští týden debutovat v první světové stovce, osmnáctiletá Tereza Valentová už tam nějaký pátek je.
Zásadní milník z hlediska dalšího rozvoje kariéry přitom mají na dosah i další Češky. Ke stovce se rychle blíží i stejně mladá Nikola Bartůňková, excelující po loňském přísném trestu za pozitivní dopingový nález.
Do 150. místa na světě jsou i Linda Fruhvirtová, Darja Viďmanová a Dominika Šalková. Ve dvoustovce potom Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.
"Už teď se těším na příští rok, protože jestli nám podzim něco ukazuje, tak to, že by sezona 2026 mohla být našlapaná českými hráčkami minimálně v první stovce," zavětřil světlou budoucnost v komentáři pro Aktuálně.cz Dušan Lojda, tenisový expert, někdejší juniorský grandslamový vítěz.
"Tohle přesně český tenis potřeboval. Letos to byla výsledkově docela bída a ukazovala se trochu generační díra u českého ženského tenisu, který se léta opíral o úspěchy hráček, které se teď už blíží třicítce a kupí se jim zranění," vysvětlil.
Úspěchy kupí také sedmnáctileté Vendula Valdmannová a Laura Samson.
O 180 příček na žebříčku minulý týden postoupila Lucie Havlíčková, dvojnásobná vítězka juniorského Roland Garros z roku 2022, která se vrátila od práce v kavárně zpět na kurty letos v červnu po roční pauze zaviněné mentálním vyčerpáním.
A v neposlední řadě třeba Jana Kovačková, v pouhých patnácti letech 587. hráčka světa.
V předminulém týdnu se sešlo tolik úspěchů českých hráček, až to Lojdu překvapilo. "Nic podobného nepamatuji," poznamenal.
Momentálně jej nejvíce zaujal vzestup dvaadvacetileté Viďmanové, 140. tenistky rankingu WTA.
"Je to hezký příběh. Šla cestou přes americkou univerzitu a teď se ukazuje, že to nebyla vůbec špatná volba," podotkl.
"Někdy se to trochu podceňuje, že když zmizíte z okruhu a jdete hrát univerzitní tenis, že to je takové béčko. Ale na univerzitách začínaly třeba hvězdné Američanky Danielle Collinsová nebo top hráčka současnosti Emma Navarrová," řekl Lojda.
Viďmanová hrála za univerzitní tým Georgia Bulldogs, kde je tenis na skvělé úrovni.
"Trénuje se dvoufázově, odehraje mraky zápasů proti holkám, které sice nemají pořádný žebříček, ale jen proto, že nejezdí na turnaje, ne proto, že by na to neměly úroveň," vysvětlil Lojda.
Viďmanová se narodila v Moskvě, v pěti letech se ale společně s rodiči přestěhovala do Prahy, kde později získala české občanství. Na univerzitě v Georgii vystudovala finančnictví.
"Rázem má v životě víc než jednu kartu, nesází jen na tenis. S tím se vám při přechodu na okruh může hrát mnohem lépe. Darja ví, že ji může čekat slušná kariéra za mořem i v úplně jiném oboru, když bude chtít," dodal Lojda s tím, že Viďmanová může směle atakovat první stovku. A to už velmi brzy.
