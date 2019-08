K bizarnímu úkazu nedojde. Bouzková jásá, na US Open se nakonec vyhne kvalifikaci

před 54 minutami

Marii Bouzkové hrozila vskutku absurdní nepříjemnost. Coby 53. hráčka světového žebříčku měla hrát na grandslamovém US Open kvalifikaci. Nakonec si ale může oddechnout. V New Yorku půjde vycházející hvězda světového tenisu rovnou do hlavní soutěže.

Pořadatelé US Open nestihli zareagovat na prudký vzestup české tenistky, pořadí určující jisté účastnice prvního kola amerického grandslamu se uzavírá s výrazným předstihem. Přesto bylo kolem případu Bouzkové hodně rušno. Hráčka šesté světové desítky bojující v kvalifikaci proti tenistkam druhé nebo třetí stovky žebříčku by byla nevídanou záležitostí. Objevovaly se i hlasy kritizující americkou tenisovou asociaci USTA, která mohla podle mnohých zohlednit fantastickou formu Bouzkové a udělit ji divokou kartu. Přednost ale dostaly zejména domácí tenistky, včetně Cori Gauffové. V nasazení patnáctileté senzace pořadatelům nezabránilo ani pravidlo WTA, podle něhož může takto mladá hráčka přijmout jen tři divoké karty za sezonu. Bouzková byla pár mist pod čarou a v posledních dnech už jen čekala a modlila se za dostatečné množství odhlášek. Její postup mezi vyvolené nabral reálných obrysů v polovině týdne, kdy se odhlásila stále zraněná Američanka CiCi Bellisová. V tu chvíli už byla jednadvacetiletá Češka první náhradnicí a jelikož organizátoři zjevně zapomněli vyndat ze seznamu účastnic suspendovanou dopingovou hříšnici Beatriz Haddadovou-Maiaovou z Brazílie, zdálo se být hotovo. Další těžké chvíle kariéry. Možná je to v hlavě, možná je to strach, říká Kvitová číst článek Definitivní potvrzení přišlo v pátek a Bouzková mohla na svůj Twitter napsat vítězoslavné citoslovce "Jupíí". Česká tenistka bude moci v New Yorku dovršit pohádkové léto, které odstartovalo na Wimbledonu vůbec první kariérní grandslamovou výhrou. Bouzková se po vydařeném londýnském představení usadila těsně za stovkou a právě tehdy se uzavíralo pořadí pro US Open. Hned vzápětí ale Češka dominovala na turnaji ITF v kazašském Nur-Sultanu, získala tam nejcennější titul kariéry a premiérově vkročila mezi sto nejlepších hráček světa. Ani to nebylo všechno. V srpnu na prestižním Rogers Cupu v americkém Torontu Bouzková prolétla kvalifikací, aby v hlavní soutěži vyřadila tři grandslamové vítězky - Američanku Sloane Stephensovou, Lotyšku Jelenu Ostapenkovou i Rumunku Simonu Halepovou. Zastavila ji až v semifinále žijící legenda Serena Williamsová, které Bouzková alespoň dokázala sebrat první set. Výsledkem byl obrovský skok v žebříčku až těsně za elitní padesátku. Sladká osobnost, duše bojovníka. Bouzkovou označili za Popelku, divila se i Serena číst článek

