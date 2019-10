Jste nudní. Zabijete talent Gauffové, když ji nenecháte hrát, hřímá kouč Sereny

Tenis je nudný a zkostnatělý sport, tvrdí trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou. Nelíbí se mu tresty za projevování emocí na kurtu ani pravidlo omezující v rozletu senzační patnáctiletý produkt jeho akademie, Američanku Coco Gauffovou.

Řecko-francouzský odborník dal na odiv svou nespokojenost v rozhovoru pro britský Daily Mail. Na světových tenisových organizacích ATP a WTA nenechal nit suchou a projevil velké obavy o budoucí vývoj celého bílého sportu.

Podle Mouratogloua tenis nutně potřebuje modernizace a reformy.

"Tenis je v současnosti bohužel velmi nudný. Nemyslím sport sám o sobě, ale věci okolo. Tenis se nevyvíjí tak, aby přitahoval další fanoušky. Nevyužívá příležitosti, které se mu naskytují," prohlásil devětačtyřicetiletý kouč.

Vedení světového tenisu vyčetl, že se z tradičního sportovního odvětví snaží vymýtit emoce.

"Když mají hráči zakázáno ukazovat vášeň, protože jim za to hrozí pokuta, pak je to nudná show," podotkl a za příklad si vybral australského bouřliváka Nicka Kyrgiose.

"Kyrgios není pro tenis dobrý. On je pro tenis naprosto neuvěřitelný. On je vším, co tenis potřebuje," překvapil Mouratoglou prohlášením na adresu tenisty, který nedávno po sérii prohřešků obdržel podmíněnou distanci na čtyři měsíce.

"Myslím to naprosto vážně," pokračoval Mouratoglou. "Opravdu se obávám o budoucnost tenisu. A doufám, že se to během pár let změní, protože v 80. letech byl tenis mnohem lepší, když mohli hráči vyjádřit svou osobnost."

Tenis zůstává konzervativní a to není podle úspěšného trenéra dobře. "Vždycky máme možnost volby: být superkonzervativní, nebo žít v současnosti a zařídit se podle toho. Lidé chtějí sledovat sport kvůli dramatu, osobnostem a emocím."

Mouratoglou se bojí odlivu fanoušků, kteří mohou postupem času upřednostnit sporty nabízející atraktivnější a emotivnější příběhy.

I proto je francouzský rodák zastáncem koučování během zápasů. Sám se vloni provinil nepovoleným koučinkem během finále ženské dvouhry na US Open, po němž následoval legendární vzteklý výbuch jeho svěřenkyně Sereny Williamsové. Od té doby dává Mouratoglou svůj postoj jasně najevo.

"Interakce mezi hráčem a trenérem by nám zase o něco lépe ukázaly osobnost tenistů. Fanoušci by mohli tenis lépe pochopit, vidět ho z jiné perspektivy. Bylo by to vzrušující," uvedl. "Fotbal, box, golf, každý sport má koučink. Proč je tenis jiný? Posunulo by nás to na novou úroveň," dodal.

Možná úplně nejvíc ale zakladateli úspěšné tenisové akademie na francouzské Riviéře leží v žaludku omezení pro novou hvězdu ženského tenisu, patnáctiletou americkou senzaci Cori "Coco" Gauffovou.

Podle pravidel WTA nesmí hráčka mladší šestnácti let odehrát více než deset turnajů a smí přijmout jen tři divoké karty za sezonu.

Zatímco druhé pravidlo dokázala Gauffová obejít díky pořadatelům US Open, kteří se rozhodli poslat ji do prvního kola grandslamu navzdory regulím, to první podle Mouratogloua mladičkému supertalentu významně škodí.

Muž, který dohlížel na vývoj nové americké hvězdy od jejích deseti let, vzkázal funkcionářům WTA, že mohou zabít její talent.

"V zásadě bráníte mladým hráčkám, aby dělaly svou práci. Pravidlo je nesmyslné, protože prostě nejde aplikovat na každého. Vývoj je u každého člověka individuální," uvedl Mouratoglou s tím, že pro Cori Gauffovou přišel pravý moment k nástupu na scénu právě letos, kdy ohromila svět svou wimbledonskou jízdou z kvalifikace až do čtvrtého kola.

"Tohle ji určitě zabrzdí," nechal se slyšet Mouratoglou. Navázal tak na Rogera Federera, který se před časem vyjadřoval obdobně.

"Chápu důvody, ale možná by WTA mohla pravidlo trochu zmírnit. Možná je kontraproduktivní. Nezohledňuje, že někdo může mít své nejsilnější tenisové období třeba mezi čtrnáctým a dvacátým rokem. Nebo to, že chce mít dítě ve čtyřiadvaceti," řekl Švýcar.

I on má ale na rychlém rozvinutí kariéry Gauffové osobní zájem. Jeho agentura Team 8 zastupuje momentálně 110. hráčku světového žebříčku už od chvíle, kdy jí bylo třináct let.