"Zkažené děti." Zverev tatínka rozplakal, Tsitsipas otce zranil úlomkem rakety

Hledání čerstvých tenisových ikon, které by v budoucnu mohly svým věhlasem a charismatem nahradit stárnoucí trio Federer, Nadal, Djokovič, dostalo další povážlivou trhlinu. Němec Alexander Zverev a Řek Stefanos Tsitsipas sklízejí těžkou kritiku za své chování na týmovém ATP Cupu.

Mladí hráči nejsou schopni porážet zasloužilé třicátníky na grandslamech a legendám se nedokáží vyrovnat ani co se týče vystupování. Fanoušci z celého světa během uplynulých dnů ostře odsuzují dva nejúspěšnější zástupce mladé generace za jejich chování vůči vlastním otcům.

Zvláště Zverev, momentálně sedmý hráč světového žebříčku a vítěz Turnaje mistrů z roku 2018, vstoupil do nové sezony v až neuvěřitelně negativním rozpoložení.

V základní skupině nové týmové soutěže prohrál všechny tři své dvouhry. Nejprve alespoň sebral Australanovi Alexi de Minaurovi set, poté ale schytal debakly s Tsitsipasem (1:6, 4:6) a Kanaďanem Denisem Shapovalovem (2:6, 2:6).

Zverev hraje tragicky, přičemž vyniká především dvojchybami. Ve třech zápasech jich nahromadil neskutečných jednatřicet.

Dvaadvacetiletý Němec dává bez jakýchkoli zábran najevo svou frustraci a neštítí se ničeho. Kapitána týmu, legendárního krajana Borise Beckera, na lavičce často ignoruje, jeho rady neposlouchá. A svého otce, Alexandera Zvereva staršího, dokonce dohnal k slzám. Při nepovedeném zápase proti Tsitsipasovi se na něj rozkřičel a nevyvaroval se ani hrubých nadávek.

"Tohle už je na psychologa," komentoval to po zápase nešťastný Becker, který Zvereva kritizoval už během loňské sezony.

Alexander Zverev starší po synově výbuchu:

Zverev’s dad was crying yesterday :( pic.twitter.com/h0gncxOWJ4 — Olly 🇪🇸🎾🇬🇧 (@Olly_Paton2020) January 7, 2020

Mladý Němec ostatně nedostatek respektu ke starším prokázal i na konci neúspěšné spolupráce s Ivanem Lendlem, kdy trenérský přístup legendárního šampiona veřejně pomlouval prostřednictvím médií.

Tsitsipas se zase nechal unést ve středu, když ztratil v tie-breaku první set bitvy s domácím Nickem Kyrgiosem. Jednadvacetiletý Řek rozmlátil svou raketu o lavičku a bylo mu jedno, že na ní v tu chvíli sedí jeho otec Apostolos. Toho jeden z úlomků zasáhl do ruky a zranil ho.

Kouč momentálně šestého hráče světa a loňského šampiona Turnaje mistrů raději zmizel do bezpečí na tribunu. To Tsitsipasova matka Julia Salnikovová neváhala a synovi z tribuny pěkně od plic vynadala.

Hráč nešťastnou událost na tiskové konferenci bagatelizoval. "Možná za to budu muset zůstat tři dny ve svém pokoji," vtipkoval. "Bohužel se to stalo, byla to náhoda, nechtěl jsem to udělat. Hned jsem na to zapomněl. S tátou si promluvím později," vysvětlil.

Na sítích to schytává on i Zverev. Fanoušci je označuji za "zkažené děti" a jejich počínání za "nechutné". Jedna z nejvtipnějších reakcí pak zněla takto: "Vymknuli se kontrole. Pošlete je na měsíc ke strýčkovi Tonimu Nadalovi, ten je vychová."

Stefanos Tsitsipas zranil vlastního otce: