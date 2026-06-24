„Jsou drzí, chtějí nás dostat.“ Vondroušová vyvolává vzpouru, její chování ale zaráží

Wimbledon už je na dostřel, hrají se poslední přípravné turnaje na trávě, od pondělního odpoledne ale svět tenisu žije jedinou věcí. Čtyřletý distanc pro Markétu Vondroušovou jím zatřásl až překvapivě gigantickou silou. Případ exemplárního trestu za nepodstoupení dopingového testu může vyvolat vzpouru, náznaky už se objevují, byť chování české tenistky mnozí ne a ne pochopit.
Když Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) v pondělí oznámila, že za prosincový incident potrestá Markétu Vondroušovou maximálním trestem v podobě čtyřletého zákazu činnosti, spustila se lavina ohlasů.
Jednoznačně jim vévodila podpora pro šampionku Wimbledonu 2023, a to zejména od ostatních hráček a hráčů.
Mediálním prostorem v Česku i zahraničí se šířilo čiré zděšení nad přísností trestu pro tenistku, která tři dny po nešťastném střetnutí s německou komisařkou ve svém pražském bytě vzorek odevzdala. A byl čistý.
Kauza vyvolala širokou debatu o tom, jak antidopingový program v tenisovém prostředí probíhá. Jedna za druhou přicházejí výpovědi o chaotičnosti a netransparentním trestání provokujícím svou nekonzistencí, kterou mnozí označují za „dvojí metr“.
Jednu z nejsilnějších v úterý podala australská tenistka Alja Tomljanovičová.
„To, co se stalo Markétě, je ostuda. Jsem strašně naštvaná, ona si to nezaslouží. Je opravdu smutné, že jsme součástí sportu, kde si myslím, že pokud jste… zkrátka s lidmi se nezachází stejně. O rovnost přece usilujeme. Je to naprosto šílené,“ uvedla Australanka pro britský The Guardian během aktuálního turnaje v Eastbourne.
Pustila se do kritiky antidopingových komisařů.
„Když mám mluvit obecně, dobré zkušenosti s těmi lidmi bych spočítala na prstech jedné ruky. Myslím, že se nás pořád snaží nějak dostat. Nejsou vůbec příjemní,“ prohlásila.
Podle Tomljanovičové se Vondroušová musí odvolat a usilovat o mnohem mírnější trest. Sama Australanka by přitom ocenila, kdyby případ vedl k celkovému zlepšení způsobů ITIA. Chování komisařů ocenila za drzé a arogantní.
„Působí tak, jako by po váš šli, i když neděláte nic špatného. Mluvila jsem s jedním chlapem, který je ve velmi vlivné pozici, a bylo vidět, že skoro nenávidí… že prostě chce dostat kohokoli za cokoli. Je to příšerné,“ dodala zkušená třiatřicetiletá hráčka.
ITIA mezitím přišla s bližším popisem toho, co se u bytu a následně i před bytem Vondroušové 3. prosince 2025 krátce po osmé hodině večerní seběhlo.
Agentura tvrdí, že Češka krátce po prvotním odmítnutí vyrazila ven na procházku se psem a s komisařkou se potkala tváří v tvář. Tam prý podepsala formulář potvrzující, že odmítá poskytnout vzorek. Výslovně měla být upozorněna, že to bude mít vážné následky.
„Bylo naprosto zřejmé, že hráčka neměla zájem se do procesu jakkoli zapojit,“ uvedla Nicole Sapsteadová, vrchní ředitelka antidopingového programu ITIA.
Během řízení před tribunálem Vondroušová uvedla, že trpěla akutní stresovou reakcí, což podle ní ovlivnilo její schopnost správně se rozhodovat. Nezávislý tribunál však dospěl k závěru, že neexistovalo „žádné přesvědčivé ospravedlnění“ pro odmítnutí testu.
Ačkoli převažuje v tenisovém světě podpora Vondroušové, ne každý chápe její kroky během osudného večera i během následného vyšetřování.
„Proč Markéta dostala maximální trest? Měnila stanoviska. Uvedla dvě verze, jednu v prosinci a druhou v dubnu letošního roku. Tato změna verzí mohla vést k maximálnímu postihu,“ nabídl vysvětlení José Morón, šéfredaktor španělského tenisového magazínu Punto de Break.
„Nejprve řekla, že inspektor se dostavil hodinu po stanovené lhůtě, ve které měl přijít, ačkoli ve skutečnosti žádná lhůta neexistuje, protože se může dostavit kdykoli. V dubnu svou verzi změnila s tím, že se vyděsila, protože měla problémy s duševním zdravím. Tribunál změně verze neuvěřil," analyzoval verdikt.
The Guardian zveřejnil dosud nepublikovaný rozhovor s Karolínou Plíškovou, který proběhl v dubnu. Podle listu v něm naznačila, že jí argumenty Vondroušové příliš nepřesvědčily.
„Na okruhu jsem patnáct nebo dvacet let, takže si myslím, že podobnou situaci zažil každý z nás. Prostě vám zaklepou na dveře. Všichni ale známe pravidla, takže…,“ nedokončila větu.
„Pro mě je tohle celkem jasné. Možná pro někoho jiného ne. Vím, že je možná mladší, možná zrovna neměla svůj den. Nechci toho říkat moc, protože už jsem o tom mluvila ve svém podcastu a nesetkalo se to zrovna s dobrým ohlasem. Ale pro mě by nepřicházelo v úvahu test odmítnout,“ dodala Plíšková.
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