Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Býval jednou z mála tenisových superhvězd, která trávila doma dlouhé týdny v roce. Djokovič si vybudoval v Bělehradě skvělé zázemí, tréninkové centrum, kam si zval sparingpartnery na návštěvu, třeba i českého mladíka Jakuba Menšíka.
Na sociálních sítích v minulých letech kolovala videa, jak za šera hraje na sídlišti hlavního města s neznámými dětmi tenis. Při domácím turnaji, který tu tradičně pořádá jeho bratr, byl vždy miláčkem publika, na fotku s grandslamovým rekordmanem se stály dlouhé fronty.
Všechno změnila událost na konci minulého roku, kdy po železniční tragédii vypukly v zemi nepokoje a do ulic vyrazili především studenti, kteří požadují odstoupení "zkorumpované vlády" a prezidenta Aleksandara Vučiče.
"Jako někdo, kdo hluboce věří v sílu mládeže a její touhu po lepší budoucnosti, věřím, že je důležité, aby jejich hlasy byly slyšet. Srbsko má obrovský potenciál a vzdělaná mládež je jeho největší silou. Všichni potřebujeme porozumění a respekt," zastal se studentů na sociálních sítích Djokovič.
Tím jeho vztah se srbskou vládou silně ochladl. Vučič se o něm podle srbských médií vyjádřil jako o "falešném vlastenci", na sociálních sítích ho někteří tenisoví fanoušci častují i nálepkou "zrádce".
Djokovič se letos sebral a odstěhoval i s rodinou do vilové rezidence v řeckém městečku Glyfada, odkud to má blízko do Atén.
A nejen to, přihlásil tu děti Stefana a Taru do anglické školy. Se synem si chodí zahrát do místního tenisového klubu Kavouri.
Djokovič se také spřátelil s řeckým premiérem Kyriakem Mitsotakisem a to okamžitě rozjelo spekulace řeckých médií o tom, že čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz už jedná o vybudování mládežnické tenisové akademie v Aténách.
Jisté je, že Bělehrad odchodem Djokoviče přišel i o domácí turnaj ATP z kategorie 250, který na podzim tradičně pořádal. A přestěhoval se právě do řecké metropole, kde se odehraje na začátku listopadu.
Právě tam nejspíš osmatřicetiletý Srb i ukončí letošní sezonu.
