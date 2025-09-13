Tenis

Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Situace nemohla vzít větší obrat. Před rokem v létě Novak Djokovič křepčil pod Eiffelovou věží s obmotanou srbskou vlajkou jako hrdina národa. Nyní tenisový veterán prchnul ze země s nálepkou "zrádce" a přestěhoval se do Atén i s celou rodinou.
Novak Djokovič
Novak Djokovič | Foto: Reuters

Býval jednou z mála tenisových superhvězd, která trávila doma dlouhé týdny v roce. Djokovič si vybudoval v Bělehradě skvělé zázemí, tréninkové centrum, kam si zval sparingpartnery na návštěvu, třeba i českého mladíka Jakuba Menšíka.

Na sociálních sítích v minulých letech kolovala videa, jak za šera hraje na sídlišti hlavního města s neznámými dětmi tenis. Při domácím turnaji, který tu tradičně pořádá jeho bratr, byl vždy miláčkem publika, na fotku s grandslamovým rekordmanem se stály dlouhé fronty.

Všechno změnila událost na konci minulého roku, kdy po železniční tragédii vypukly v zemi nepokoje a do ulic vyrazili především studenti, kteří požadují odstoupení "zkorumpované vlády" a prezidenta Aleksandara Vučiče.

"Jako někdo, kdo hluboce věří v sílu mládeže a její touhu po lepší budoucnosti, věřím, že je důležité, aby jejich hlasy byly slyšet. Srbsko má obrovský potenciál a vzdělaná mládež je jeho největší silou. Všichni potřebujeme porozumění a respekt," zastal se studentů na sociálních sítích Djokovič.

Tím jeho vztah se srbskou vládou silně ochladl. Vučič se o něm podle srbských médií vyjádřil jako o "falešném vlastenci", na sociálních sítích ho někteří tenisoví fanoušci častují i nálepkou "zrádce". 

Djokovič se letos sebral a odstěhoval i s rodinou do vilové rezidence v řeckém městečku Glyfada, odkud to má blízko do Atén.

A nejen to, přihlásil tu děti Stefana a Taru do anglické školy. Se synem si chodí zahrát do místního tenisového klubu Kavouri. 

Djokovič se také spřátelil s řeckým premiérem Kyriakem Mitsotakisem a to okamžitě rozjelo spekulace řeckých médií o tom, že čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz už jedná o vybudování mládežnické tenisové akademie v Aténách.

Jisté je, že Bělehrad odchodem Djokoviče přišel i o domácí turnaj ATP z kategorie 250, který na podzim tradičně pořádal. A přestěhoval se právě do řecké metropole, kde se odehraje na začátku listopadu.

Právě tam nejspíš osmatřicetiletý Srb i ukončí letošní sezonu. 

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
