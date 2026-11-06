Jsi ultimátní legenda, vzkazují Noskové z Londýna. Za všechno může tajemné tetování

Už to potřebovala. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si před tenisovým Turnajem mistryň dala měsíc pauzu od kolotoče WTA. Naordinovala si pauzu, jakou nezažila dvě sezony. Teď se vrací na kurty pro poslední podnik roku i s novým tetováním, které pořádně rozproudilo svět sociálních sítí.
Už v Pekingu přerovská tenistka tušila, že mele z posledního a tělo se začíná ozývat. Bolelo ji levé lýtko a místo toho, aby bolest časem ustupovala, spíš se s každým zápasem a tréninkem stupňovala.
Chtělo to pauzu. Tu si česká hvězda naordinovala okamžitě a odhlásila se z turnaje ve Wu-chanu. Z tenisového kolotoče vystoupila na celý měsíc.
To se jí za poslední dva roky v podstatě nepodařilo. Loni v listopadu byla lídrem reprezentace, kterou zachraňovala v baráži Billie Jean King Cupu. Pak si jela na týden „odpočinout“ mezi chudé děti do Afriky a už se zase vracela do přípravy na další sezonu.
A tentokrát si volno opravdu užila, dokonce si dopřála návštěvu tetovacího salónu a na její levou paži přibyla nad loktem nová ozdoba.
„Přísahám, že tohle má hlubší význam,“ napsala k příspěvku s obrázkem tajemný vzkaz na Instagramu.
Jenže tenisoví fajnšmekři nemusí být zrovna věštci, aby pochopili, o co jde.
Na kůži jí totiž nově svítí nápis „Dropshot“, tedy anglický výraz pro kraťas. Font písma ale prozrazuje, že slovo je odkazem na stejnojmennou síť kaváren, která v Londýně obkličuje areál wimbledonského All England Clubu, kde Češka letos získala životní titul.
Tam chodí na kávu fanoušci, trenéři i hráči, kteří se každoročně účastní grandslamového svátku.
„To je způsob odhodlání, který očekáváme od všech našich hráčů a hráček. Jsi ultimátní legenda, Lindo,“ napsal pod fotografii oficiální účet kaváren.
Nosková teď doufá, že jí nové tetování přinese štěstí na vrcholu sezony, kterým je Turnaj mistryň.
Speciální je pro ni i kvůli tomu, že se nově bude hrát v Indian Wells, kde letos došla až do semifinále. Hned v neděli zahájí celý program, když vyzve aktuální světovou jedničku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
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