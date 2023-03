Jsi ikona, míří ódy na Kvitovou. Totálnímu thrilleru se musely s Američankou smát

Mnozí už ji odepisují, Petra Kvitová ale zas a znovu ukazuje, že se s ní musí počítat. Její pompézní kalifornské drama proti světové trojce Jessice Pegulaové, v němž odvrátila čtyři mečboly a potřetí v kariéře postoupila do čtvrtfinále "pátého grandslamu", nadchlo svět tenisu.

"Jsem starší, jsem pomalejší. Ale pořád jsem tady," vzkazuje Petra Kvitová z Indian Wells. Týden po jejích třiatřicátých narozeninách se české legendě znovu, jako už tolikrát v minulosti, hluboce klaní tenisový svět.

Bývalá americká tenistka Pam Shriverová nazvala dramatický duel "klasikou". Eugenie Bouchardová, pohaslá kanadská hvězda, která dostala od Kvitové výprask ve finále Wimbledonu v roce 2014, na svém Instagramu glosovala: "Úžasný zápas od obou hráček."

"Prostě ohromující tenis," komentovala organizace WTA další českou reklamu na svůj produkt. "Petra vyhrála totální thriller," přidal se John Berkok z webu Tennis.com.

"Sázkovky dávaly Petře třicetiprocentní šance na výhru. Ale jestli je jedna věc, kterou si připomínat, tak to, že nikdy nemůžete podcenit Petru Kvitovou. Tohle byl zápas turnaje," uvedl magazín The Tennis Letter a twitterový účet Relevant Tennis navázal: "Neuvěřitelný duel. Kvitová po bláznivém tie-breaku třetího setu postoupila v Indian Wells do čtvrtfinále poprvé od roku 2016. Neskutečné."

Kvitová znovu připomněla, jak nezlomnou je bojovnicí. Ve třetí sadě prohrávala 0:2, 2:4, 3:5. Vždy dorovnala.

Ztrácela i ve zkrácené hře, která navzdory svému označení spíše připomínala tenisový maraton. Nakonec slavila po setech 6:2, 3:6, 7:6 (13:11). V přetahované odvrátila celkem čtyři mečboly.

"Všechny naprosto fantastickým způsobem. Naprosto okouzlující," rozplýval se známý portugalský tenisový novinář José Morgado.

Když odvracela čtvrtý za stavu 10:11 v tie-breaku, americký komentátor šílel: "Věřili byste tomu? Jistě, věřili, protože je to Petra Kvitová."

Takto se Petra Kvitová čtyřikrát zachránila v zápase:

That is HOW you save 4 match points against the world no. 3.



Stunning, @Petra_Kvitova 👏 pic.twitter.com/FpB2TkjECp — Pierre 🇧🇪 (@kvituruza) March 15, 2023

"Pro tyhle emoce hraju," přiznala dvojnásobná wimbledonská šampionka po utkání. "Nahoru dolů po celý zápas. Občas to byla katastrofa, potom jsem zase sázela winnery. Pane bože, ani nevím, kolik mečbolů jsem odvrátila," smála se Češka.

"Čtyři, wow," hlesla poté, co byla informována. "Lidi, fakt nevím, jak se mi to povedlo. Vím, že jste fandili Jess, je mi to opravdu líto, ale prostě jsem ze sebe vydala to nejlepší," dodala.

Milý moment přišel při podání rukou u sítě. Kvitová světovou trojku objala. "Jen jsem si říkala, ať už to někdo ukončí," řekla Američanka české soupeřce. Obě se daly do smíchu.

"Viděli jsme v zápase spoustu tvrdých momentů, ale tohle je prostě skvělé sportovní chování," komentovala Shriverová ve vysílání Tennis Channelu.

Jak je zřejmé z ohlasů, rodačka z Bílovce opět o něco posílila svůj status tenisové ikony. Výsledky už nejsou vyrovnané jako dřív, mnohé statistiky a milníky Kvitové ovšem vyvolávají úžas.

Zkušená Češka vyhrála čtyři zápasy v řadě proti hráčkám z první světové pětky. V Cincinnati zdolala Tunisanku Uns Džábirovou, v Ostravě Španělku Paulu Badosaovou a letos už dvakrát Pegulaovou, s níž vylepšila vzájemnou bilanci na 4:1 na zápasy.

V živém žebříčku se opět přiblížila na dostřel první světové desítce.

Na turnajích úrovně WTA 1000, druhé největší hned po grandslamech, patří mezi vybranou společnost nejlepších hráček historie. Do čtvrtfinále jednoho z těchto elitních podniků došla už po pětatřicáté. Od roku 2009, kdy se "tisícovky" začaly hrát, jsou lepší jen Polka Agnieszka Radwaňská, Rumunka Simona Halepová a Dánka Caroline Wozniacká.

Během letošního Indian Wells překonala rekord Wozniacké v počtu odehraných utkání na "tisícovkách". Nikdo jich nemá víc.

Turnaj WTA 1000 vyhrála Kvitová během kariéry osmkrát. Třikrát zvedla vítěznou trofej v Madridu (2011, 2015, 2018), dvakrát ve Wu-chanu (2014, 2016), jednou v Montreal (2012), Tokiu (2013) a Dauhá (2018).

V kalifornském pouštním údolí Coachella se dál než do čtvrtfinále zatím nedostala. V této fázi prohrála v roce 2013 s Ruskou Marií Kirilenkovou a o tři roky později s Radwaňskou. Teď bude mít třetí šanci.

Vyzve přemožitelku Karolíny Plíškové, světovou sedmičku Marii Sakkariovou z Řecka. Ve vzájemných zápasech s ní prohrává 3:4, naposledy se utkaly před rokem právě v Indian Wells. Ve třetím kole povolila Sakkariová Kvitové pouhé tři hry.