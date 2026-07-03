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Sport

„Jsi Čech, žádný sponzor nebude.“ Drsné podmínky tenistů, Lehečkovi firma dokonce dluží

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Je to zásadní téma letošní sezony. Tenisté by byli rádi, kdyby jim pořadatelé grandslamů zvýšili odměny za jednotlivá uhraná kola. Omezují kvůli tomu mediální aktivity, aby dali najevo protest proti současným pořádkům. Čeští hráči a hráčky na Wimbledonu promluvili, jak pro ně jsou důležité prize money a jak těžko se jim shánějí sponzoři.

Wimbledon
Jiří LehečkaFoto: REUTERS – Marko Djurica
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Londýn (od našeho zpravodaje) - Hrát první kolo na podniku velké čtyřky neznamená jen velkou prestiž, ale také peníze, na které si spousta hráčů jen tak nesáhne.

Za účast v prvním kole Wimbledonu je to 80 tisíc liber, takže zhruba dva a čtvrt milionu korun. Na stejnou částku by hráči z hranice první stovky vydělávali na okruhu i několik měsíců.

Své o tom ví například česká tenistka Darja Viďmanová, která těsně před startem travnatého svátku překonala magickou hranici top 100 a dostala se do hlavní soutěže Wimbledonu bez nutnosti hrát kvalifikaci.

„Je to obrovská pomoc. Umožňuje mi to plánovat zbytek sezony i příští rok. Například vím, kam všude se mnou může cestovat trenér. Finanční odměny se na grandslamech navýšily, což je pro finanční stabilitu skvělé. Samozřejmě mám i sponzory a snažím se finance plánovat dopředu, ale startovné tady činí bezmála 100 tisíc dolarů, což rozpočtu nesmírně pomůže,“ pochvaluje si.

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Podobně je na tom Dalibor Svrčina, který se do mužského pavouka dostal také na poslední chvíli díky odhláškám zraněných hráčů. I jeho budget na sezonu je omezený.

„V mém případě to táhnou prize money. Mám agenta z Itálie a ten mi říkal, hele jsi z Česka, ještě jsou před tebou další čtyři hráči od vás, nejsi pro sponzory zajímavý. Něco dostanu, ale není to nic závratného,“ přiznal Svrčina.

Sám ale nechtěl odhadovat, na jak dlouho mu taková suma, kterou si vydělá na grandslamu, vydrží.

„Výdaje jsou u nás fakt velké. Platíte trenéra, pak odevzdáváte určitá procenta manažerovi nebo sponzorovi, který vám předtím třeba dal nějaké peníze... Výdaje jsou obrovské, a proto všichni hráči mají za cíl dostat se do hlavní soutěže grandslamu, protože tam je to pro nás zajímavé. Pomůže to dost,“ dodal Svrčina.

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Aktuální českou jedničkou je Jiří Lehečka a ani u něj se nedá říct, že by byl z hlediska sponzorů úplně bez starostí. Není pro něj jako pro hráče světové dvacítky problém sehnat partnery, kteří mu pomohou zajistit zázemí, ale ne vždy to klapne zcela bez problémů.

„Na konci minulého roku jsem věděl, že určitě změním sponzora oblečení. Předchozí firma Le Coq Sportif se dostala do takových problémů, že mi nebyla schopná doplatit, co mi dluží. Skončilo to až u francouzské arbitráže, takže jsem pak o nich nechtěl ani slyšet,“ líčí Lehečka.

Od nové sezony tak oblečení, obuv i tenisové výplety bere od firmy Wilson a zatím si novou spolupráci nemůže vynachválit.

„Měl jsem štěstí, že Wilson se rozhodl jít i do mužské kolekce, hodně do toho šlapou, jsou velice poctiví a všechno funguje. Mají i další hráče jako Alexe de Minaura nebo Karena Chačanova,“ dodal.

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