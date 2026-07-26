Jsem stará, snad mě pozná aspoň pes, smála se Krejčíková. V Praze dřela na „morál“

Tenistku Barboru Krejčíkovou po sobotním semifinálovém neúspěchu na turnaji v Praze mrzelo, že nevyhrála pro fanoušky. Většinu utkání s Rakušankou Lilli Taggerovou bojovala s únavou, právě diváci na Štvanici, kterým se chtěla odvděčit, ji ale drželi.
V rozhovoru s novináři předloňská wimbledonská vítězka řekla, že hrála turnaj především pro ně.
„Jsem ráda za ty diváky, že tu byli, fandili a i když viděli, že nemůžu, pořád to hnali a drželi mě. Chtěla jsem to pro ně nějak urvat a uhrát. Přes všechno jsem se snažila, ale bohužel ten konec dopadl, jak dopadl,“ řekla Krejčíková po prohře 7:6, 3:6, 6:7.
„O tom, že mě to mrzí hlavně kvůli fanouškům, se asi nemusíme bavit. Hrála jsem tady od začátku jen pro ty fanoušky. Je to pro mě obrovské zklamání, mrzí mě to, je to škoda. Ale je to tenis, jsou horší věci,“ uvedla.
Nasazená dvojka a vítězka turnaje z roku 2021 bojovala v sobotu s osmnáctiletou Taggerovou téměř dvě hodiny.
Během utkání se často předkláněla a vydýchávala. Duel ztratila až v závěrečném tie-breaku třetí sady poměrem 4:7.
„Ta únava se projevila,“ přiznala Krejčíková, jež před turnajem v Praze triumfovala minulý týden v Aténách a odehrála devátý zápas ve dvanácti dnech.
„Bohužel už jsem stará. Na ten tenis už je mi třicet, lepší to nebude. Mladší to nebude,“ řekla s úsměvem.
Vzápětí uvedla, že chtěla situaci odlehčit.
„Ano, nemohla jsem. To už jsem ale nemohla i zápasy předtím, nejen tenhle. Všechny jsem jela na ´morál´. Pořád jsem se snažila, chtěla jsem tam být a bojovala, jak to šlo. A prostě mi to dnes o kousíček nevyšlo. Zítra bude hezké finále a já budu mít alespoň volno,“ uvedla.
Přestože během zápasu panovalo teplo, nešlo podle ní o nic nesnesitelného.
„Bylo teplo, ale bylo to normální teplo. Žádné čtyřicítky nebo jiný masakr,“ řekla. „Povrch byl pomalý, takže byly dlouhé výměny a bylo to těžké,“ podotkla dvojnásobná grandslamová vítězka z dvouher.
O dvanáct let mladší Taggerovou pak ocenila za výkon. Rakušanka v nedělním finále zabojuje o titul s Ukrajinkou Darjou Snigurovou, která předtím vyřadila jinou Češku Terezu Valentovou.
„Trénovaly jsme spolu v Aténách, kde jsem neuhrála, mezi řečí, ani game. Potom jsme se párkrát rozehrávaly i v Praze. Byla jsem překvapená, jak dobře servíruje. Je vysoká a také se dobře hýbala,“ hodnotila.
„Nevím, jak bude bekhend jednoruč stíhat na rychlejších površích, protože tady byl povrch hodně pomalý. Snažila se ale diktovat hru, je šikovná a umí to proložit čopem. Podle toho, jak jsem ji viděla se připravovat, je to určitě svědomitější typ. Hlavně, aby jí vydrželo zdraví, to je nejdůležitější,“ řekla Krejčíková.
Sama nyní plánuje krátké volno a odpočinek. Poté ji čekají turnaje v zámoří, které vyvrcholí v září grandslamovým US Open.
„Asi teď půjdu na nějakou procházku se psem. Chudák už mě delší dobu neviděl, takže ani nevím, jestli mě pozná,“ řekla Krejčíková.
„Dní ale moc není, v půlce příštího týdne už se zase letí. Turnaj v Torontu pro mě začne v úterý, nebo ve středu a musím se tam ještě aklimatizovat. Volno strávím možná s přáteli. Asi to bude bez tenisu, ale určitě ne bez kondice. Na kondičáka budu nepříjemná,“ doplnila s úsměvem Krejčíková.
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