Jsem citlivý člověk, pláč nešlo zastavit. S Rogerem mi odchází kus života, líčí Nadal

Ty obrázky obletěly svět. Slzy ronící Roger Federer sleduje na obrazovce londýnské O2 Areny klip, který shrnuje jeho bohatou tenisovou kariéru. Vedle něj sedí na lavičce jeho odvěký rival Rafael Nadal a také pláče. Páteční lavercupovou rozlučku švýcarského veterána orámovala dojemná scéna. Španěl pak přiznal, že na něj dolehl fakt, že už si proti sobě nezahrají.

Poprvé se proti sobě postavili před 18 lety na turnaji v Miami. Celkem svedli na čtyři desítky bitev, které vstoupily do historie. Čtyřiadvacet z nich vyhrál Nadal. Teď to byl právě on, kdo vyprovodil svého hlavního rivala do tenisového důchodu coby spoluhráč.

Ale vůbec to tak nemuselo být. Šestatřicetiletý rodák z Mallorky očekává příchod prvního potomka, a tak po vyřazení z US Open vyhlásil tenisovou pauzu, protože chce být s rodinou.

Když se ale dozvěděl, že se o pět let starší Federer v Londýně rozloučí s kariérou, neváhal. Kvůli jedinému zápasu ve čtyřhře přiletěl.

"Je pro mě obrovská čest být součástí této úžasné chvíle v historii našeho sportu. Jsem šťastný, že jsme mohli celé ty roky sdílet všechny okamžiky společně," vysvětloval po zápase, který proti Výběru světa ale s Federerem prohráli.

I přesto si souhru užívali, mezi výměnami se často smáli a navzájem hecovali. Dojemná scéna nastala ve chvíli, kdy se na začátku rozlučkového ceremoniálu spustil videoklip se sestřihem kariéry švýcarského velikána. Slzy neudržel Federer ani Nadal.

"Jsem citlivý člověk a tohle nešlo zadržet. Někdy je lepší se vybrečet než v sobě emoce držet. Je těžké to popsat, ale s Rogerem odchází z tenisu i kus mého života," vysvětloval poté Španěl.

Dojetí skrýval do dlaní i během dlouhého proslovu, ve kterém Federer na kurtu děkoval fanouškům, rodině i legendárním soupeřům za všechny zážitky, kterých se mu v kariéře dostalo.

"Zápasy proti Rogerovi byly vždy něco speciálního. Většinou to bylo finále nebo semifinále nějakého velkého turnaje. Takové napětí, atmosféra, to se těžko opakuje, s nikým jiným jsem tohle na kurtu necítil. A během ceremoniálu mi došlo, že tohle už nejspíš nikdy znovu nezažiju," dodal Nadal.

Porážky, vítězství v těsných utkáních ani vzájemná honička v historických žebříčcích nezabránila tomu, aby si k sobě postupně našli cestu.

"Myslím, že každým rokem je náš vztah lepší a lepší. Svým způsobem si teď rozumíme a máme spoustu společných věcí. Přistupujeme k životu podobně," přiznal Španěl.

Nadal je momentálně lídrem historické tabulky v počtu získaných grandslamových titulů, má jich 22 a Federer o dva méně. Švýcarovi ale navždy zůstane primát, že jako první v historii nastřádal dvě desítky trofejí z podniků velké čtyřky.

"Jsem velmi hrdý na to, že jsem byl součástí jeho kariéry. Mám ale větší radost, že jsme ji po tom, co jsme zažili na kurtu jako soupeři, zakončili jako přátelé," pronesl Nadal.