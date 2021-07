Jsem ambiciózní a zažraná. Na olympiádě budu makat jako tygr, slibuje Krejčíková

Z tenistky Barbory Krejčíkové čiší na dvorci klid, vyrovnanost a především radost ze hry. Po triumfu na pařížském grandslamu je sama překvapená, jak dál hraje skvěle, což dnes potvrdila suverénním ziskem titulu na pražském turnaji WTA.

"Jsem překvapená, že se mi pořád daří a hraju dobře. Nicméně je za tím spousta dřiny a odříkání, ale jak se mi daří, tak si teď tenis užívám a hraju dobře," řekla po finále turnaje Livesport Prague Open ve Stromovce, v kterém povolila krajance Tereze Martincové pouze dvě hry.

Od triumfu na Roland Garros má rodačka z Ivančic pocit, že může hrát v klidu, protože si grandslamovým titulem ve dvouhře splnila tenisový cíl. "Od té doby jsem zrelaxovaná a do tenisu opravdu zažraná. Hrát na nejvyšší úrovni mi dává inspiraci," uvedla Krejčíková.

Čím víc se přibližuje tenisovému vrcholu, nově bude už světovou jedenáctkou, tím má větší touhu hrát dál. Při každém tréninku, utkání, při kondiční přípravě má pocit, že se zlepšuje. "A chci v tom pořád pokračovat. Jsem ambiciózní, chci být jedna z těch nejlepších. Dlouhou dobu se mi nedařilo se tam prokousat a teď, když tam jsem, tak ještě o to víc se chci měřit s nejlepšími, hrát nejlepší turnaje, protože to jsem si vždycky přála," řekla pětadvacetiletá Krejčíková.

Zároveň si uvědomuje, že vyhrávat nebude pořád. "Dřív nebo později přijde období, kdy se mi přestane dařit a začnu třeba prohrávat v prvních kolech, ale jsem na to připravená. Vím, že to může přijít a pak se musím snažit, aby to bylo co nejkratší období," podotkla.

Loni v srpnu dostala do turnaje na Spartě divokou kartu a prohrála ve druhém kole s pozdější šampionkou Rumunkou Simonou Halepovou. Na finále se přišla podívat. "Nasávala jsem atmosféru, abych věděla, jaké to bude, když si jednou sama zahraju. Ale neočekávala jsem, že to bude tak brzo. Nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla turnaj v Praze vyhrát," řekla Krejčíková.

Z posledních čtyř turnajů má úžasnou bilanci 20 výher a jen jedné porážky. Vše začalo prvním titulem na okruhu WTA ve Štrasburku, následovala jízda Paříži, osmifinále při premiéře ve Wimbledonu a nyní pražský triumf. "Mám z toho radost. Neočekávala jsem, že mohu svůj level držet tak vysoko. Hezky se to poslouchá a budu moc ráda, pokud na to navážu."

Prodloužit svoji úspěšnou sérii by mohla na olympiádě. Do Tokia odletí v pondělí a na své první hry se těší. "Hrozně moc, až sednu na letadlo, pořádně se vyspím, až přijedu do vesnice, potkám další sportovce a nasaju atmosféru. Jsem z toho i nervózní, nebudu říkat, že ne, protože se těším. Myslím, že to na mě padne až tam, až tam přijdu. Snad všechny věci zvládnu."

Favoritkou na stupně vítězů bude ve dvouhře i čtyřhře, do které nastoupí s Kateřinou Siniakovou. Stejně jako před jinými turnaji bude chtít podat maximální výkon. "Když se nezadaří, tak je za tři roky další olympiáda a já plánuju, když budu zdravá, hrát dál. Nekladu si na sebe nároky, prostě budu makat jako tygr a snažit se uhrát co nejlepší výsledek v singlu i deblu," řekla.