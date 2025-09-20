Tenis

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Kateřina Siniaková postoupila v Soulu podruhé v sezoně na okruhu WTA do semifinále dvouhry. Nizozemskou tenistku Suzan Lamensovou porazila 6:1, 7:5. Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále vypadla. S nasazenou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou prohrála 0:6, 3:6.
Sestřih utkání Kateřiny Siniakové se Suzan Lamensovou | Video: CANAL+ Sport

Siniaková po jednoznačném prvním setu vedla ve druhé sadě 4:0, ale Lamensové se ještě podařilo zápas zdramatizovat. Česká tenistka ukončila utkání při třetím mečbolu.

V semifinále, v němž byla letos jen v únoru v Kluži, se Siniaková utká ještě dnes s turnajovou dvojkou Jekatěrinou Alexandrovovou. S ruskou hráčkou má bilanci 3:4, naposledy se utkaly před pěti lety.

Související

Sundej křížek, ostříhej se, nebo nehraješ. Bouřliváka Hřebce komunisté ztrestali

Jiří Hřebec

Ještě předtím čeká Siniakovou po boku Krejčíkové semifinále čtyřhry. Singlová čtvrtfinále se měla hrát v pátek, ale kvůli dešti byla odložena, takže pořadatelé museli dnešní program zhustit.

Krejčíková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou za necelou hodinu a půl. V prvním setu jí šestinásobná grandslamová vítězka uštědřila "kanára", kterého v této sezoně nadělila soupeřkám už čtrnáctkrát.

Ve druhé sadě bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu vzala polské tenistce dvakrát servis, sama ale o podání znovu třikrát přišla a prohrála.

Šwiateková si vylepšila bilanci s Krejčíkovou na čtyři vítězství a dvě porážky.

Sestřih utkání Barbory Krejčíkové s Igou Šwiatekovou | Video: CANAL+ Sport

Tenisový turnaj žen v Soulu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Siniaková (ČR) - Lamensová (Niz.) 6:1, 7:5, Šwiateková (1-Pol.) - Krejčíková (ČR) 6:0, 6:3, Jointová (Austr.) - Tausonová (3-Dán.) 6:0, 6:3, Alexandrovová (2-Rus.) - Seidelová (Něm.) 6:2, 6:3.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

Sundej křížek, ostříhej se, nebo nehraješ. Bouřliváka Hřebce komunisté ztrestali

Sundej křížek, ostříhej se, nebo nehraješ. Bouřliváka Hřebce komunisté ztrestali

Menšík za hvězdu Laver Cupu. Hned v pátek si zahraje singl i čtyřhru s Alcarazem

Menšík za hvězdu Laver Cupu. Hned v pátek si zahraje singl i čtyřhru s Alcarazem

Svrčina nachytal italskou hvězdu úžasnou výměnou, Krejčíková zažehnala tři mečboly

Svrčina nachytal italskou hvězdu úžasnou výměnou, Krejčíková zažehnala tři mečboly
Tenis sport Obsah čtvrtfinále Barbora Krejčíková Iga Šwiateková (polská tenistka) Kateřina Siniaková semifinále čtyřhra Jekatěrina Alexandrovová (ruská tenistka)

Právě se děje

před 4 minutami
"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín
Ostatní sporty

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

Federica Brignoneová se zotavuje po vážném zranění levé nohy. Ve sbírce jí chybí jen olympijské zlato, na které chtěla útočit v únoru doma.
před 12 minutami
Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz
Ostatní sporty

Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

Trojnásobná olympijská vítězka Nafissatou Thiamová nedokončí sedmiboj na mistrovství světa v Tokiu. Dostala se do křížku s belgickou atletikou.
před 22 minutami
Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů
Ekonomika

Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů

Nejčastěji lidé nesplácí účty za energie, za služby nebo za spotřebitelské půjčky.
před 1 hodinou
Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu
Infografika
Magazín

Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu

Poznáte slova z Chodska, Hané, Valašska i Slezska? Dejte si kvíz z nářečí a zjistěte, kolik výrazů a regionů trefíte.
Aktualizováno před 1 hodinou
Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky
Tenis

Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

Jakub Menšík se stal nejmladším vítězem dvouhry na prestižním Laver Cupu a pak se podílel na dalším bodu týmu Evropy po boku Carlose Alcaraze.
Aktualizováno před 1 hodinou
Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda
2:31
Tenis

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

Kateřina Siniaková je v Soulu už v semifinále. To bude hrát ještě dnes, stejně jako zabojuje o finále v deblu s Barborou Krejčíkovou.
před 1 hodinou
Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci
Domácí

Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

Vystoupení tří leteckých akrobatických skupin budou patřit k největším lákadlům letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
Další zprávy