Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

Siniaková po jednoznačném prvním setu vedla ve druhé sadě 4:0, ale Lamensové se ještě podařilo zápas zdramatizovat. Česká tenistka ukončila utkání při třetím mečbolu.
V semifinále, v němž byla letos jen v únoru v Kluži, se Siniaková utká ještě dnes s turnajovou dvojkou Jekatěrinou Alexandrovovou. S ruskou hráčkou má bilanci 3:4, naposledy se utkaly před pěti lety.
Ještě předtím čeká Siniakovou po boku Krejčíkové semifinále čtyřhry. Singlová čtvrtfinále se měla hrát v pátek, ale kvůli dešti byla odložena, takže pořadatelé museli dnešní program zhustit.
Krejčíková prohrála s bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou za necelou hodinu a půl. V prvním setu jí šestinásobná grandslamová vítězka uštědřila "kanára", kterého v této sezoně nadělila soupeřkám už čtrnáctkrát.
Ve druhé sadě bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu vzala polské tenistce dvakrát servis, sama ale o podání znovu třikrát přišla a prohrála.
Šwiateková si vylepšila bilanci s Krejčíkovou na čtyři vítězství a dvě porážky.
Tenisový turnaj žen v Soulu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Siniaková (ČR) - Lamensová (Niz.) 6:1, 7:5, Šwiateková (1-Pol.) - Krejčíková (ČR) 6:0, 6:3, Jointová (Austr.) - Tausonová (3-Dán.) 6:0, 6:3, Alexandrovová (2-Rus.) - Seidelová (Něm.) 6:2, 6:3.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.