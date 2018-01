Jízda Allertové končí v osmifinále. Svitolinová ji bleskově vyprovodila kanárem

AKTUALIZOVÁNO před 10 hodinami

Žádnou šanci neměla Denisa Allertová v utkání osmifinále Australian Open proti favorizované Ukrajince Elině Svitolinové. Prohrála za méně než hodinu 3:6 a 0:6.

Melbourne - Denisa Allertová vypadla na Australian Open ve čtvrtém kole. Čtyřiadvacetiletá česká tenistka osmifinálový debut v Melbourne nezvládla, čtvrté nasazené Elině Svitolinové z Ukrajiny podlehla 3:6, 0:6 a své grandslamové maximum dál nevylepší.

Allertová, jež v Melbourne postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace, dosud na turnaji neztratila ani set, dnes však na kurtu nestačila. Krok s favorizovanou soupeřkou držela jen v úvodu, kdy si navzájem prolomily podání, pak už ale Češka na servisu ztrácela.

"Dobře jsem začala, tahaly jsme se, jenže pak mi utekla - a šlo to hrozně rychle. Hrála skvěle a já se navíc necítila na kurtu dobře," řekla pro iDnes.cz Allertová po půlnočním zápase na centrálním dvorci Roda Lavera. "Síly docházely, bylo trochu znát, že už je takhle pozdě. Jako by to na mě všechno dolehlo," dodala s tím, že čekání na začátek zápasu bylo vysilující.

Za celý zápas si Allerová, jíž momentálně patří v žebříčku WTA 130. místo, jen dvakrát udržela podání. Ve druhém setu dokonce uhrála při vlastním servisu jen čtyři fiftýny.

Svitolinová, která jediný předchozí zápas s Allertovou před dvěma lety v Dauhá prohrála, proměnila po 58 minutách první mečbol a po Kateřině Siniakové získala v Melbourne další český skalp.

"Zvládla to líp, je vidět, že je hodně ve formě. Snažila jsem se udělat maximum, ale bohužel to nestačilo," konstatovala Allertová. "Jsem ráda i za tuhle zkušenost - poprvé v životě jsem si zahrála na tak skvělém kurtu, navíc proti top hráčce, co je teď na koni. Hraje opravdu světový tenis," složila soupeřce poklonu.

Účast v osmifinále je i tak pro Allertovou největším úspěchem na grandslamovém turnaji. Dosud byla nejdále v roce 2016 ve třetím kole právě na Australian Open.

"Samozřejmě tam je zklamání, i tak mě ale strašně těší, jak jsem tu celkově hrála. Předváděla jsem svoje maximum, můžu odlítat jen nadšená," řekla. "Doufám, že sezona pro mě teprve začíná a všechno půjde nahoru."

Výsledek Australian Open:

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Schwartzman (24-Arg.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, Dimitrov (3-Bulh.) - Kyrgios (17-Austr.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4), Čilič (6-Chorv.) - Carreňo (10-Šp.) 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3), Edmund (Brit.) - Seppi (It.) 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Svitolinová (4-Ukr.) - Allertová (ČR) 6:3, 6:0, Wozniacká (2-Dán.) - Rybáriková (19-SR) 6:3, 6:0, Suárezová (Šp.) - Kontaveitová (32-Est.) 4:6, 6:4, 8:6, Mertensová (Belg.) - Martičová (Chorv.) 7:6 (7:5), 7:5.

Čtyřhra - 3. kolo:

Šafářová, Strýcová (4-ČR) - Cirsteaová, Haddadová Maiaová (Rum./Braz.) 2:6, 6:0, 6:4, Bradyová, Kingová (USA) - Melicharová, Peschkeová (13-USA/ČR) 6:4, 7:6 (7:5).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Peschkeová, Kontinen (4-ČR/Fin.) - Hivesová, Mousley (Austr.) 6:4, 6:1, Spearsová, Cabal (USA/Kol.) - Voráčová, Martin (ČR/Fr.) 6:4, 6:7 (4:7), 10:6.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Štyler (14-ČR) - Zeppieri (It.) 6:2, 7:6 (8:6), Svrčina (ČR) - Draper (Brit.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Henning, Paulson (JAR/ČR) - Baird, Hardt (USA/Dom. rep.) 6:4, 7:6 (7:1), Boyer, Cerundolo (5-USA/Arg.) - Forejtek, Svrčina (ČR) 7:6 (7:5), 6:3.