Jestli dusil přítelkyni, se nikdo nedozví. Teď chce Zverev vyhodit posledního strašáka

Má zlato z olympijských her, dvakrát ovládl Turnaj mistrů, ale na grandslamový triumf stále čeká. V Paříži může německý tenista Alexander Zverev vystoupit ze stínu, dát zapomenout na staré soudní procesy a ovládnout French Open. Proti ale bude v pátek Jakub Menšík.
Příští rok mu bude 30 let. Má pověst fantastického tenisty, možná toho vůbec nejlepšího, který ještě nemá ve sbírce grandslamovou trofej.
Po vzestupu dvou dravých mladíků Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze už mnozí nevěřili, že by se mu ještě mohla naskytnout šance na zisk titulu z podniků velké čtyřky.
Až letos v Paříži. Španělský tenisový král léčí zraněné zápěstí a jeho italský rival nečekaně vybouchl už ve druhém kole.
„Není tu už ani Novak Djokovič. Vidím to tak, že pokud nevyhraje teď, mám obavy, že grandslam už nezíská nikdy,“ nechal se slyšet expert Eurosportu Američan John McEnroe.
Pro Zvereva nebyl v kariéře zase tak velký problém se do grandslamových finále dostat, spíše nezvládl udělat poslední krok a vyhrát poslední zápas.
O velkou trofej si zahrál už třikrát. Na US Open mu ji vyfoukl Dominic Thiem, před dvěma lety v Paříži Alcaraz a po něm na loňském Australian Open zase Sinner.
O tom, že tenisový um na to vyhrát vrcholnou akci má, není pochyb. Vždyť zapsal na konto dva triumfy na Turnaji mistrů a zlato z her v Tokiu. Teď mu zbývá zbavit se posledního strašáka.
„Ale to neznamená, že bych olympijské zlato vyměnil za grandslam. Vyhrát ho je to nejtěžší, protože možnost máte jenom jednou za čtyři roky. Jen pár lidí to dokázalo. Navíc bojujete i za svou zemi,“ vyzdvihuje olympijský úspěch Zverev.
Případný grandslamový úspěch by mu ale pomohl vylepšit i mediální obraz z posledních let. Po triumfu v Tokiu totiž čelil nařčení z domácího násilí na někdejší přítelkyni, modelce Brendě Pateaové.
Ta tvrdila, že ji při jedné z hádek hvězdný tenista dokonce dusil polštářem.
Zverev obvinění popíral a spor se tak dostal až k soudu. Nakonec ale vše skončilo dohodou a mimosoudním vyrovnáním, aniž by měl rodák z Hamburku škraloup v rejstříku.
I tak to bylo dost na to, aby byl několik sezon propíraný v médiích a sem tam si něco vyslechl i z tribun přímo od tenisových fanoušků.
„Že je na mě teď největší tlak? Nestarám se o to, nezajímá mě to, prostě se soustředím na další zápas a na svůj výkon,“ nechal se po postupu do semifinále slyšet aktuálně třetí tenista světa.
Na druhou stranu vnímá, že se po Sinnerovi a Alcarazovi hlásí o slovo nová generace, jejíž hlavní zástupce Jakub Menšík ho čeká hned v pátečním semifinále. Ve čtvrtfinále přitom Němec zdolal dalšího mladíka, devatenáctiletého Rafaela Jódara.
„Máme tu partu opravdu skvělých kluků, kteří se derou vzhůru, ale mně nezbývá nic jiného než věřit sám sobě,“ dodal.
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