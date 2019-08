Chtěl jsem ještě jeden pokus o návrat, přiznal Berdych. Teď věří v americký úspěch

před 1 hodinou

Po vyřazení z Wimbledonu v prvním kole byl hodně frustrovaný a rotovaly v něm různé myšlenky o budoucností. Teď je Tomáš Berdych po zranění zad znovu zpátky na kurtech, zažil první výhru po půl roce a zase věří, že by mohl potrápit světovou tenisovou špičku.

"Kdyby mě na US Open dali na centr, bylo by to docela zajímavé. Ale abych letěl do New Yorku, kde by mě v koutě areálu u vlakového nádraží vystřelil z trenek nějaký osmnáctiletý kluk? Ta představa mě úplně nebere," prohlásil třiatřicetiletý tenista, když ho v Londýně smetl jednadvacetiletý Američan Taylor Fritz.

Po tehdy frustrující porážce a nepovedeném comebacku na kurty rozmýšlel o vlastní rozlučce s kariérou. Dávalo by to smysl, vždyť v New Yorku si poprvé zahrál na turnaji velké čtyřky a zahájil cestu k úspěšné éře.

Jenže po pár týdnech je Berdychova nálada úplně jinde. Ve Winston-Salemu zvládl třísetovou bitvu s Italem Andreasem Seppim a je zase připraven se prát s těmi nejlepšími.

"Nebyla to zrovna hezká výhra, ale teď chutná skvěle. Už je to opravdu hodně dávno, co jsem tu chuť zažil, takže si to užívám," přiznal český tenista, který slavil výhru naposledy v únoru na turnaji v Dubaji.

Od té doby ho trápily opětovné bolesti zad, kvůli kterým i předčasně ukončil loňskou sezonu.

"Bylo to pro mne velice těžké období. Z lásky k tenisu jsem si ale dopřál ještě jeden pokus o návrat, dal jsem si čas na přípravu, snad odehraju pár zápasů tady i na US Open a pak uvidím, jak bude můj tenis vypadat," osvětlil nejbližší plány.

Zároveň se netajil tím, že pečlivě zvážil i případný konec kariéry. V kolonce věku mu svítí třiatřicítka, z toho poloviční porci let strávil na okruhu ATP, takže už má v tomhle ohledu spoustu zkušeností a ví, co si může k tělu dovolit.

"Pokud by se mi to stalo v začátcích kariéry, bylo by to frustrující. Je snazší se s tím popasovat, když už máte všechny ty zkušenosti. Prostě si užívám nové situace, které jsem nikdy v kariéře nezažil, snažím se najít cestu a beru to jako novou výzvu," uvedl.

Pomohlo i to, že se mu zdařil začátek roku, kdy si po dlouhé pauze zahrál o titul v Dauhá, osmifinále Australian Open a semifinále v Montpelier.

"Pokud bych byl připravený jako před touto sezonou, ale neměl dobré výsledky a pak přišla ta zranění, asi bych o tom přemýšlel úplně jinak. Asi bych tu teď nestál," připustil rodák z Valašského Meziříčí.

Nyní se tak může připravovat na úterní druhé kolo ve Winston-Salemu, kde ho čeká Srb Filip Krajinovič. S ním svedl Berdych zatím jedinou bitvu, a to hodně vyrovnanou, příznačně právě letos na podniku v Montpelier, kde se českému tenistovi naposledy dařilo a vyhrál v rozhodující třetí sadě o jediný brejk.

"Když jsem fyzicky fit a zdravý, pořád dokážu hrát dobrý tenis. Před Wimbledonem se to nepodařilo, ale teď jsem šťastný, že jsem zpátky a zase vítězím," dodal s vírou v úspěšnou americkou jízdu.