Jen vejde na kurt, naskakuje husí kůže. Menšík už v Miami opět strhává pozornost

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Je zpátky. Turnaj, který ho katapultoval do světové špičky. A on znovu na stejných kurtech.Jakub Menšík bude v následujících dnech obhajovat tisíc bodů za loňský triumf na turnaji v Miami. Opět se na něho sesypali novináři i fanoušci. Český tenista si ale nic z toho nepřipouští.

Jakub Menšík
Jakub MenšíkFoto: Reuters
Bylo to obrovské překvapení. Český teenager ve finále Masters přetlačil velezkušeného idola Novaka Djokoviče a vystřelil do světa velkého tenisu.

Od té doby se stal českou jedničkou, světovou dvanáctkou a nedávno si připsal skalp jednoho z hegemonů okruhu ATP Jannika Sinnera.

„Takhle se to zdá jako strašně stará zpráva, ale je to teprve rok, co tenhle mladík vyhrál Miami Open. Teď ho musíme počítat mezi ty, kteří můžou na turnaji opět zazářit,“ napsal Steve Tignor na webu Tennis.com.

Menšík se brzy po příjezdu do Miami opět stal terčem zájmu médií a fanoušků, kteří obsypali jeho kurt při tréninku.

„Mám husí kůži. Po roce zase tady, oživuje se mi spousta krásných vzpomínek. Zažil jsem tu opravdový průlom v mé kariéře. Jsem šťastný, že jsem zpátky a cítím se dobře připravený,“ řekl novinářům.

Loni po turnaji v Miami dostal terč na záda a pod drobnohledem veřejnosti se mu přestalo tolik dařit. Až na podzim zase začal předvádět herní projev, který ho dotáhl k triumfu.

Letos už má na kontě jeden titul a také skalp světové dvojky Jannika Sinnera.

„Cítím se dobře, ale není to nic zvláštního. Herní sebedůvěru mám v sobě dlouhodobě. Rozhodně si nepřipouštím žádný vnější tlak. Loňský úspěch všechno změnil, byl to splněný sen, ale to je teď pryč a já se soustředím jen na vlastní tenis,“ nechal se slyšet Menšík.

Pokud by na Floridě neuhrál ani bod, propadl by se v žebříčku na konec třetí desítky. Zároveň ale ví, že pokud chce na okruhu něco dokázat, obhajoba velkých trofejí k tomu patří.

„Je to nová zkušenost, takovou trofej obhajuju poprvé. Každý šampion si tím ale musí projít a já bych byl rád, kdybych si tím musel procházet co nejčastěji. Na druhou stranu neberu to jako závazek, spíš jako důležitou součást kariéry,“ pustil se do filozofického rozboru dvacetiletý tenista.

Úřadující vítěz má v prvním kole volný los, v druhém kole si to pak rozdá s někým z dvojice Adam Walton z Austrálie a Sebastián Báez z Argentiny.

German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin
German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin
German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin

Zasáhněte proti černému trhu, naléhají zastánci kratomu na Babiše. Ten vinil Fialu

Když premiér Andrej Babiš obviňoval na začátku března vládu Petra Fialy, že kvůli ní končí na jednotkách intenzivní péče děti užívající kratom, mnozí ho upozorňovali, že příčina problému leží jinde. Pondělní verdikt vlády, která fakticky podpořila už existující kontrolovaný prodej, ukázal, že Babiš to začíná chápat. Teď jde o to, zda a jak stát zasáhne proti nelegálnímu prodeji. Cest je více.

European,Lynx,Portrait,In,The,Forest
European,Lynx,Portrait,In,The,Forest
European,Lynx,Portrait,In,The,Forest

Na severu Česka se objevila vzácná šelma. Nečekané setkání se podařilo vyfotit

Bylo to setkání, na které se jen tak nezapomíná. Na silnici u obce Doubice, na pomezí dvou chráněných území, se řidičce a její rodině naskytl výjimečný pohled: ve světlech reflektorů se objevil rys ostrovid. Vzácné zvíře se jim podařilo nejen bezpečně nechat přejít silnici, ale také zachytit na fotografii. Podobné důkazy o jeho výskytu jsou přitom v regionu stále spíše raritou.

Aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel, in Beirut
Aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel, in Beirut
Aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel, in Beirut

ŽIVĚ Íránský ministr bezpečnosti Chatíb je mrtvý, tvrdí Izrael

Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci na dnešek zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že během středy přijdou "významná překvapení". Írán smrt ministra zatím nepotvrdil.

