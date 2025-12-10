Tenis

"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
Neustále se pošťuchují a jsou přesvědčení o své výhře. Tenisová bitva pohlaví mezi Arynou Sabalenkovou a Nickem Kyrgiosem se neúprosně blíží. Oba hlavní protagonisté se o víkendu potkali na jiné exhibici, vyměnili si sebevědomé hlášky a opět se vyrojily spekulace, jaký má jejich vzájemný souboj vlastně smysl.
Aryna Sabalenková po finále US Open 2025
Aryna Sabalenková po finále US Open 2025 | Foto: Reuters

Kurt, který bude mít na každé straně jiné rozměry. Jen jedno podání, zápas na dva sety a při nerozhodném stavu super tie-break. Takovou podobu bude mít tenisový "souboj pohlaví", který je na programu 28. prosince v Dubaji.

Naváže tak na 52 let starou událost, kdy Billie Jean Kingová porazila pětapadesátiletého Bobbyho Riggse 2:1 na sety. 

Aktuální světová jednička se potkala s budoucím protivníkem v rámci exhibice v Atlantě a opět si do Kyrgiose rýpla, když se jí moderátor na kurtu zeptal, zda se půjde na jeho zápas podívat, aby si připravila taktiku na konec měsíce.

"Nepotřebuju ho sledovat, vím, že ho porazím," uvedla sebevědomě. 

Zatímco někteří fanoušci se na srovnání tenisové královny s 672. hráčem žebříčku, který se na okruh vrací po zranění kolena, těší, některá média tuto akci zpochybňují.

"Existuje obava, že pokud Sabalenková prohraje, silně to zneváží ženský sport. Zatímco v případě Kingové byl triumf nad Riggsem cestou k rovnému odměňování na okruhu, tady se mluví o tom, že jde o zavádějící podnik," stojí v analýze britské BBC, která bude zápas vysílat.

Pořadatelé přišli s výzkumem, podle kterého se ženy oproti mužům pohybují o devět procent pomaleji, proto bude kurt na straně Sabalekové o devět procent menší. 

"Moc nechápu, co to přinese ženskému tenisu. Jediný důvod, proč ten zápas bude, je ten, že Sabalenkovou a Kyrgiose zastupuje stejná agentura," rýpla si bývalá hráčka, trenérka a televizní komentátorka Rennae Stubbsová. 

Kyrgios nehrál ostrý zápas od březnového turnaje v Miami, na exhibici do Atlanty dorazil s kolenem v ortéze a ve výměnách se snažil vyhýbat delším sprintům. Pokud by i tak porazil Sabalenkovou, která má na okruhu pověst té nejsilnější tenistky s největší bombou v ruce, pro ženský tenis by to nebyla dobrá vizitka.

"K Aryně chovám respekt, je to velká šampionka, ale když mě vyzve světová jednička, chci vyhrát. A nemusím se snažit ani na 100 procent, abych ji porazil," kontroval sebevědomě třicetiletý Australan.

Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, Kyrgios se v tomto ohledu může pochlubit "jen" wimbledonským finále z roku 2022. Jejich utkání bude hostit Coca-Cola Arena pro 17 tisíc lidí.

Související

"Novoty zabíjejí individualitu hráčů." Berdych popsal, co nyní nejvíc škodí tenisu

Česko - Španělsko, čtvrtfinále Davis Cup 2025 (Tomáš Berdych)
Přehled
 
Mohlo by vás zajímat

Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Trpíš komplexem bílého spasitele, nařkl Noskovou. Češka se vtipně brání útoku

Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

Češka v Dubaji podlehla ruské legendě. Přesto se v žebříčku pomalu zvedá

Češka v Dubaji podlehla ruské legendě. Přesto se v žebříčku pomalu zvedá
Infografika

"Novoty zabíjejí individualitu hráčů." Berdych popsal, co nyní nejvíc škodí tenisu

"Novoty zabíjejí individualitu hráčů." Berdych popsal, co nyní nejvíc škodí tenisu
Přehled
Tenis sport Obsah Aryna Sabalenková Nick Kyrgios

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Nová vláda bude požadovat úplné odstoupení, tepe Babiš odklad emisních povolenek
Domácí

Nová vláda bude požadovat úplné odstoupení, tepe Babiš odklad emisních povolenek

Systém emisních povolenek ETS 2 by měl být změkčen, případně úplně zrušen i podle předsedy vlády v demisi Petra Fiala (ODS).
před 7 minutami
Američané zpřísní kontroly. Po turistech budou chtít historii na sociálních sítích
Zahraničí

Američané zpřísní kontroly. Po turistech budou chtít historii na sociálních sítích

Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA. Opatření se dotkne řady evropských zemí včetně Česka.
před 27 minutami
Jako proti nacistům. Rusové chystají "Norimberské tribunály" pro ukrajinské vojáky
Zahraničí

Jako proti nacistům. Rusové chystají "Norimberské tribunály" pro ukrajinské vojáky

Bývalý ruský premiér Sergej Stěpašin prohlásil, že Rusko podle něj připravuje obdobu Norimberského procesu s údajnými neonacisty.
před 53 minutami
Auto

Něco takového byste od Dacie nečekali. Sandero má po modernizaci překvapivé ceny

Něco takového byste od Dacie nečekali. Sandero má po modernizaci překvapivé ceny
Prohlédnout si 20 fotografií
před 1 hodinou
Magazín

Hřbitov bláznů z Amadea ožívá. Zničenou kapli ozdobí trnová koruna

Hřbitov bláznů z Amadea ožívá. Zničenou kapli ozdobí trnová koruna
Prohlédnout si 6 fotografií
Z kaple, kdysi jedné z dominant hřbitova, zůstaly po žhářském útoku v roce 1989 jen obvodové zdi a ohořelé torzo. Nyní se však konečně dočká nového architektonického pojetí. Rekonstrukce stavby - jejíž tvar evokuje trnovou korunu, tedy symbol bolesti, křehkosti, ale i naděje - vyjde na více jak 8 milionu korun (bez DPH) a vzešla z návrhu studia OHA architects. - archivní snímek
Projektové dokumentace mají být hotové na jaře 2026 - pokud rozpočet dovolí a práce budou pokračovat bez přerušení. "Chceme kultivovat celý hřbitov, ale s maximálním respektem. Každý zásah musí být pietní a pokorný," říká místostarosta a dlouholetý správce areálu Jiří Vítek.
před 1 hodinou
"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně
Tenis

"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

Neustále se pošťuchují a jsou přesvědčení o své výhře. Tenisová bitva pohlaví mezi Arynou Sabalenkovou a Nickem Kyrgiosem se neúprosně blíží.
před 1 hodinou
V Česku řádí "nová" chřipka. Udeří větší silou, varuje lékař a věští těžkou sezonu
Domácí

V Česku řádí "nová" chřipka. Udeří větší silou, varuje lékař a věští těžkou sezonu

Subvarianta viru H3N2, která se do Česka šíří z jihu Evropy, je nakažlivější. Protože je nová, imunitní systém člověka se jí hůře ubrání.
Další zprávy