"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

Kurt, který bude mít na každé straně jiné rozměry. Jen jedno podání, zápas na dva sety a při nerozhodném stavu super tie-break. Takovou podobu bude mít tenisový "souboj pohlaví", který je na programu 28. prosince v Dubaji.
Naváže tak na 52 let starou událost, kdy Billie Jean Kingová porazila pětapadesátiletého Bobbyho Riggse 2:1 na sety.
Aktuální světová jednička se potkala s budoucím protivníkem v rámci exhibice v Atlantě a opět si do Kyrgiose rýpla, když se jí moderátor na kurtu zeptal, zda se půjde na jeho zápas podívat, aby si připravila taktiku na konec měsíce.
"Nepotřebuju ho sledovat, vím, že ho porazím," uvedla sebevědomě.
Zatímco někteří fanoušci se na srovnání tenisové královny s 672. hráčem žebříčku, který se na okruh vrací po zranění kolena, těší, některá média tuto akci zpochybňují.
"Existuje obava, že pokud Sabalenková prohraje, silně to zneváží ženský sport. Zatímco v případě Kingové byl triumf nad Riggsem cestou k rovnému odměňování na okruhu, tady se mluví o tom, že jde o zavádějící podnik," stojí v analýze britské BBC, která bude zápas vysílat.
Pořadatelé přišli s výzkumem, podle kterého se ženy oproti mužům pohybují o devět procent pomaleji, proto bude kurt na straně Sabalekové o devět procent menší.
"Moc nechápu, co to přinese ženskému tenisu. Jediný důvod, proč ten zápas bude, je ten, že Sabalenkovou a Kyrgiose zastupuje stejná agentura," rýpla si bývalá hráčka, trenérka a televizní komentátorka Rennae Stubbsová.
Kyrgios nehrál ostrý zápas od březnového turnaje v Miami, na exhibici do Atlanty dorazil s kolenem v ortéze a ve výměnách se snažil vyhýbat delším sprintům. Pokud by i tak porazil Sabalenkovou, která má na okruhu pověst té nejsilnější tenistky s největší bombou v ruce, pro ženský tenis by to nebyla dobrá vizitka.
"K Aryně chovám respekt, je to velká šampionka, ale když mě vyzve světová jednička, chci vyhrát. A nemusím se snažit ani na 100 procent, abych ji porazil," kontroval sebevědomě třicetiletý Australan.
Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, Kyrgios se v tomto ohledu může pochlubit "jen" wimbledonským finále z roku 2022. Jejich utkání bude hostit Coca-Cola Arena pro 17 tisíc lidí.