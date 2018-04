Jen pro peníze? Haggerty trvá na revoluci v Davis Cupu. Všichni na tom vyděláme, hlásí

před 1 hodinou

Tradice je velká věc, změny v Davis Cupu by ale přinesly federacím kupu peněz. Co bude s legendární soutěží? | Foto: ČTK

Šéf tenisové organizace ITF poodhalil plány chystaných změn v Davisově poháru. Ten by se mohl stát událostí podobného typu, jakou je fotbalové mistrovství světa.

Praha - Zatímco většina světových tenistů lobbuje za zachování více než stoleté tradice, prezident ITF nepřestává trvat na svém. "Nový formát Davisova poháru je nutností. Těžit z toho budou úplně všichni," řekl David Haggerty v rozhovoru pro AIPS Media.

Americký funkcionář tak prozatím nebere vážně vzedmutou vlnu nesouhlasu s navrhovanými změnami, které lze podle mnohých chápat jako "vraždu Davis Cupu". Naopak chce dle svých slov "odvrátit pomalou smrt slavné soutěže".

Haggerty má za to, že tradice jako taková není pro nejlepší hráče dostatečně atraktivní, ačkoli řada z nich se od tohoto tvrzení v uplynulých týdnech distancovala.

"Už od roku 2015 jsme se s ostatními prezidentskými kandidáty shodovali na tom, že je nutné udělat změny, spíše pak celkovou reformu. Dívali jsme se po různých možnostech a teď přišla šance," poznamenal šéf organizace.

Příležitost se objevila díky společnosti Kosmos slavného fotbalisty Gerarda Piquého. Ta přišla s nápadem, že by se Davis Cup hrál v závěrečné části sezony, v jednom jediném týdnu na neutrální půdě. A slíbila vklad ve výši tří miliard dolarů během následujícího čtvrtstoletí.

"Byla by to revoluce pro celou ITF, pro členské země a samozřejmě i pro hráče. Vyplatilo by se to úplně každému," konstatoval Haggerty.

Národní federace na lákavou finanční injekci slyší. Jsou to ony, kdo produkují špičkové tenisty, avšak nemají z nich prakticky žádný profit.

"Tenhle projekt by jim pomohl, najednou by měly zdroje, což by jim umožnilo věnovat více peněz na vychovávání budoucích generací tenistů," prohlásil vedoucí činovník.

Nová soutěž by si zachovala název Davis Cup, ovšem s podtitulem "Světový šampionát v tenisu". Ideou je rozjet sportovní událost podobného významu, jakou je fotbalové mistrovství světa.

"Koncept je jednoduchý. Jeden týden, dvacet milionů dolarů pro osmnáct týmů, které se zúčastní. Je zkrátka klíčové, aby v Davis Cupu hráli ti nejšpičkovější tenisté," vysvětlil prezident.

Haggerty se snaží našlapovat velmi opatrně. Po salvě negativních ohlasů nechce působit jako někdo, kdo bez skrupulí smaže 118 let trvající tradici. "Je to na každý pád úžasná historie. Ale dnešní fanoušci už jsou přece jen trochu jiní," prohlásil. "Davis Cup, světový šampionát v tenisu, nám dá osmnáct týmů na jednom místě a vyprodukuje obrovský zájem publika," dodal.

Narazil i na otázku, která se mimo jiné týká přímo českého tenisu. Ten se nechce vzdát atraktivních tenisových víkendů hraných na domácí půdě.

"Některé federace to vyloženě milují, jsou pyšné na to, že se u nich soutěž hraje. Ale hodně z nich na tom také tratí. Vidí to jako investici a nejsou šťastné, když prodělávají peníze," řekl Haggerty.

Mimochodem, Češi dle četných vyjádření prezidenta svazu Ivo Kaderky přiznávají potřebu finančních prostředků, zároveň ale k navrhované revoluci přistupují se značným despektem.

"Nechceme experimenty, na druhou stranu každá federace potřebuje peníze a nový formát by je měl přinést všem. Potřebujeme ale garanci, nikoli riziko," uvedl šéf českého svazu.

Haggerty se pochybovače snaží ujistit. "Jsme schopni zajistit svazům konkrétní částku peněz, 22 milionů dolarů, které budou moci využít na rozvoj tenisu." ITF by také v novém formátu vyplácela hráče ze svého, takže by jednotlivé federace neutrácely za odměny za účast. "Znamenalo by to značné úspory, které by měly velký význam," potvrdil boss Mezinárodní tenisové federace.

Nový Davis Cup by začal skupinovou fází. Tu by tvořilo šest skupin po třech týmech. Každý duel mají tvořit dva singlové zápasy a jedna čtyřhra, vše na dva vítězné sety. Vítězové skupin by postoupili do čtvrtfinále, stejně jako dva nejlepší celky z druhých míst. Dva úplně nejhorší celky základních skupin by automaticky sestoupily z elitní společnosti. Zbylí nepostupující by hráli něco na způsob baráže.

"Je to celé velká výzva. Myslíme si, že je změna nutná. V současné chvíli někteří hráči musí kvůli daviscupovému víkendu vynechat týden před ním i týden potom. To je za rok celkem sedm nebo osm týdnů, které ztratí. Týdenní turnaj by je nijak nelimitoval, přijeli by všichni nejlepší hráči a zájem médií a sponzorů by byl mnohem větší," uzavřel Haggerty.

Rozhodnutí padne v srpnu v americkém Orlandu na zasedání ITF. K odsouhlasení návrhu bude potřeba dvou třetin hlasů.