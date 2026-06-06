Jen malá Polka kazí ruskou párty v Paříži. K největšímu šoku historie schází poslední krok

Bláznivý turnaj může mít ještě bláznivější zakončení. Maja Chwaliňská, do tohoto týdne prakticky neznámá Polka, došla z kvalifikace a z pozice 114. hráčky světa až do grandslamového finále. Na pařížském Roland Garros si o senzační titul zahraje s ruskou superstar Mirrou Andrejevovou.
Mezinárodní mistrovství Francie? Spíš „východního bloku“. Už národnostní složení čtvrtfinále představovalo pro pařížské Roland Garros marketingovou noční můru. Probojovaly se do něj tři Rusky, dvě Ukrajinky, Běloruska, Rumunka a Polka.
Nejzajímavější příběh nakonec píše poslední z nich. Ta, od které se to čekalo ze všech nejméně.
Čtyřiadvacetiletá Chwaliňská přijela do Paříže pokusit se projít náročným kvalifikačním sítem, zabojovat o teprve třetí grandslamovou účast, vůbec první v Paříži.
O tři týdny později má na kontě devět vítězství v řadě s jediným ztraceným setem.
Po neuvěřitelné jízdě je první kvalifikantkou ve finále Roland Garros v historii. A druhou takovou hráčkou ve finále grandslamů po triumfálním tažení Britky Emmy Raducanuové na US Open 2021.
„Upřímně, je to jako sen. Vůbec nevím, co se tady děje. Nevím ani co na to říct. Jsem prostě šťastná,“ uvedla po postupu do finále.
Drobná Polka ničí věhlasné soupeřky netradičním stylem, na kurtech je dokonalým způsobem přivádí k šílenství. Nepřehraje je silou, ale pestrým repertoárem úderů narušuje jejich rytmus, dostává je z ideálních pozic.
Jednou „Magic Maja“ nahodí vysoký míč a donutí soupeřku hrát nad úrovní ramen. Podruhé zase pošle nízký čopovaný úder s boční rotací nebo jako by nic vykouzlí nečekaný bekhendový kraťas. Když má protivnici u sítě, udeří smrtícím prohozem nebo lobem.
A tak je v Paříži mnohem déle, než předpokládala.
Peníze na hotel si musela půjčit, nyní již pohádkovou odměnu totiž obdrží až po turnaji. Chwaliňská získá 1,4 milionu eur, pokud finále prohraje. Už to bude takřka dvojnásobek toho, co dosud vydělala za celou kariéru.
Pokud ale ovládne i závěrečný sobotní duel, poputuje na její účet astronomických 2,8 milionu.
Když se jí jeden z novinářů na tiskové konferenci zeptal, jaký je příběh za tím, že má na sobě pokaždé jiný outfit od jiné firmy, reagovala se smíchem: „Žádný není. Tedy, nemám sponzora, to je asi ten příběh.“
Její čísla z uplynulých dvou týdnů jsou naprosto mimořádná. Maja před tímto turnajem nikdy v kariéře neporazila hráčku z elitní padesátky.
Nyní si připsala hned čtyři takové výhry v řadě - nad Elise Mertensovou, Marií Sakkariovou, Annou Kalinskou a Dianou Šnajderovou. Plus vítězství v prvním kole nad olympijskou vítězkou Čeng Čchin-wen.
V posledních dnech v Paříži kazí ruskou párty. Po výhrách nad Kalinskou a Šnajderovou, kterými překazila čistě ruské finále, ji do třetice čeká hráčka bez vlajky u jména i ve finále. Ta jasně nejlepší - Mirra Andrejevová.
Devatenáctiletá zázračná hráčka bude ve svém premiérovém grandslamovém finále jasnou favoritkou. Jenže rozjetá Chwaliňská je v aktuálním rozpoložení evidentně schopná všeho.
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