Jen ať je Serena v klidu. US Open nenasadí Ramose na její zápasy. Japonka má respekt

před 1 hodinou

Serena Williamsová se hádá s rozhodčím Carlosem Ramosem v ženském finále US Open. | Foto: Reuters

Už za pár týdnů uplyne přesně rok od jednoho z nejkontroverznějších finále grandslamu v tenisové historii. Zatímco loni se Serena Williamsová na US Open divoce zhádala s rozhodčím Carlosem Ramosem, letos se tomu určitě vyhne. Pořadatelé na její ani na zápasy její sestry Venus portugalského sudího nenasadí. Po špičkách kolem americké legendy raději našlapuje i tehdejší japonská vítězka turnaje velké čtyřky Japonka Naomi Ósakaová.

"Jste lhář a zloděj," těmito slovy počastovala Williamsová Ramose během posledního grandslamového finále v New Yorku, když ji sudí nejprve varoval za nedovolený koučink z hlediště a následně jí i vzal fiftýn za rozmlácení rakety.

Američanka pak musela zaplatit pokutu 17 tisíc dolarů a naordinovala si terapii u psychologa. Potřebovala ze sebe frustraci a smutek nějak dostat.

Pořadatelé se pro letošek rozhodli podobnému incidentu předejít a Ramosovi zakázali utkání sester Williamsových řídit. Portugalec měl totiž před třemi lety konflikt i s Venus, když ji na Roland Garros rovněž varoval za nepovolené rady trenéra při zápase.

"Nepotřebujeme něco podobného znovu riskovat. Během tří týdnů se bude v New Yorku hrát přes 900 zápasů, pro Carlose bude dost jiných utkání," cituje The New York Times slova šéfky Americké tenisové asociace Stacey Allasterové.

Sama nechce celý incident znovu rozmazávat. "Je to řešení jen pro rok 2019, abychom byli stoprocentně soustředění na turnaj a nikoho zbytečně nevystavovali pozornosti," dodala Allasterová.

Serena Williamsová už se přitom i díky terapiím s průběhem a výsledkem prohraného loňského finále srovnala. I když na humbuk, který se kolem ní poté spustil, má stále stejný názor.

"Čím to je, že když se ženy rozčílí, dostanou nálepku ´emocionální, šílená, iracionální‘, ale když se to stane muži, každý je vidí jako vášnivé a silné," uvedla.

Nejvíc jí prý ale pomohlo to, že se tehdejší soupeřce a vítězce boje o titul Japonce Naomi Ósakakové za své chování omluvila a ta její omluvu přiznala.

Současná světová jednička chová k hrající americké legendě velkou úctu a považuje ji za jeden z velkých vzorů. I proto si dává před novináři velký pozor, co na konto třaskavého finále řekne.

"Já jen doufám, že se na mě Serena nezlobí. Je to jako s výchovou dětí. Něco v kuchyni vaříte, najednou přijde dítě a uvaří lépe než vy. Na jednu stranu jste na potomka hrdí, na druhou vás to nutí na sobě ještě víc pracovat," myslí si Japonka.

Jedno je jisté. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka ani v necelých 38 letech nehodlá končit kariéru. Kromě toho, že nebude chybět při pondělním startu US Open, tento týden také potvrdila, že načne i sezonu 2020, a to hned po Novém roce v Aucklandu.