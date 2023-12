"Rusové vám vyhrožují apokalypsou a vy k nim jedete hrát." Dolgopolov odsoudil kolegy

Někdejší třináctý hráč světa a v současnosti operátor dronu ukrajinské vojenské rozvědky Alexandr Dolgopolov zkritizoval své bývalé kolegy, profesionální tenisty, kteří si v prosinci přijeli přivydělat na kontroverzní exhibici do ruského Petrohradu.

Druhý ročník tenisové akce nazvané podle přezdívky druhého největšího ruského města Trofeje Palmýry severu se odehrál na začátku prosince. Klání sponzoroval ruský energetický gigant Gazprom a na lukrativní odměny vyplácené za naprosté minimum námahy nalákal nejen ruské hráče.

Zúčastnili se třeba Karen Chačanov, Veronika Kuděrmetovová, Anastasia Potapovová, ale také Španěl Roberto Bautista Agut, Francouz Adrian Mannarino nebo Italka Jasmine Paoliniová. Navzdory tomu, že Rusko nadále pokračuje ve válce na Ukrajině.

Zahraniční tenisté tím zklamali řadu svých fanoušků a také Alexandra Dolgopolova, bývalého ukrajinského hráče, který se krátce po ukončení sportovní kariéry rozhodl narukovat do armády a aktivně bojovat za svou zem napadenou mocným sousedem.

"Od evropských hráčů je to ostudné. Nedokážu to pochopit, nedokážu se vcítit do jejich způsobu uvažování. Prostě si přijeli pro krvavé peníze," prohlásil Dolgopolov v rámci rozhovoru pro britský Daily Mail, s nímž je během svého působení na frontě v exkluzivním spojení.

"Rusové Evropě denně vyhrožují jaderným útokem, vydírají ji prostřednictvím energií a tihle hráči se stejně rozhodli tam jet a vydělat si peníze. Přitom jim nechybí. Bautista je na okruhu patnáct let, Mannarino skoro taky. Pro mě je to vtip, ubohost," vyjádřil Dolgopolov své opovržení.

Pětatřicetiletý Španěl Bautista Agut to během kariéry dotáhl na 9. místo světového žebříčku, byl v semifinále Wimbledonu a tenisem si vydělal více než 15 milionů amerických dolarů.

Stejně starý Mannarino má na prize money v záznamech přes 10 milionů, jednu dobu byl 22. nejlepším hráčem planety.

K exhibici v Petrohradu se na nátlak veřejnosti vyjádřili představitelé ženské tenisové asociace WTA. Uvedli, že za účast nebudou nikoho trestat.

"Akce není součástí WTA a ani ji WTA nepodporuje. Hráčky působí na WTA Tour jako nezávislí smluvní partneři a mohou se mimo sezonu účastnit exhibicí bez hrozby pokuty," sdělila asociace.

Silně kriticky se k petrohradskému podniku pochopitelně postavil ukrajinský tenisový svaz.

"Takže hrát pro podporovatele a fanouška Vladimira Putina a jeho války je v pořádku?" stálo na jeho twitterovém účtu společně s předloženými důkazy o tom, jak předseda představenstva Gazpromu Alexej Miller veřejně podporuje ruského prezidenta.

Mezi přátele ruské vlády podle Ukrajinců patřili i další sponzoři a mediální partneři třídenního petrohradského turnaje.

"Požádali jsme o vyjádření další tenisové federace prostřednictvím e-mailu. Můžete nám zkusit argumentovat tím, že jde jen o sport, ale tomu se dá těžko uvěřit, když jsou do této akce zapojení spojenci Putina," dodal ukrajinský svaz.

Ruští a běloruští tenisté se už loni směli jako jedni z mála sportovců z těchto zemí po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu nadále účastnit mezinárodních akcí.

Výjimku představoval Wimbledon a další turnaje v Anglii, kam nebyli minulý rok pozváni, na což organizace ATP a WTA reagovaly tím, že za londýnský grandslam neudělovaly body do žebříčků. Letos už se tenisté a tenistky na londýnské trávě objevit mohli.