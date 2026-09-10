Jeho otec zemřel přímo na umpiru. Kuerten pak bavil svět, Štěpánek mu vyrazil dech

Parádní jednoruční bekhend, bohaté kadeře a úsměv od ucha k uchu. To je obrázek Gustava Kuertena, který zanechal světovému tenisu. Za vzestupem antukového šikuly z Brazílie, který dnes slaví 50. narozeniny, je ale i silný příběh.
Zkuste si to představit. Blížil se přelom milénia. Brazilský fotbalový národ se vzpamatovával z porážky ve finále mistrovství světa s Francií, po smrti formulového Ayrtona Senny fanoušci jen marně hledali sportovního „boha“, ke kterému by mohli vzhlížet.
A v tu dobu se zjeví na kurtu klučina s bujnou kšticí, skvělým servisem a odvahou postavit se těm největším hvězdám na tenisovém okruhu.
„Pravděpodobně jedním z mých největších úspěchů bylo, že jsem dokázal brazilský národ přitáhnout k tenisu, že se díky mě pro něj nadchl,“ citoval Kuertena web stanice ESPN před 14 lety, když dostal čestné místo v mezinárodní tenisové Síni slávy.
A rozhodně to není žádné klišé. Brazilská média v době, kdy se stal světovou jedničkou a vyhrál tři tituly na French Open, zveřejňovala vtipné karikatury, na kterých Guga, jak mu tenisový svět přezdíval, plní roli učitele a u tabule vysvětluje žákům z řad brazilských fotbalistů a trenérů, jak se vyhrává.
Přitom tenisový talent se zrodil z chudých podmínek ve Florianapolisu. K tenisu ho, stejně jako staršího bratra Rafaela, přivedl tatínek Aldo, když mu bylo šest. Sám byl amatérský hráč a tenisový rozhodčí.
Ten už prý tehdy prosil bývalého profíka Larriho Passose, ať začne jeho syna trénovat, ale tomu se moc nechtělo.
„Ještě ne, ještě je moc mladý, nech ho užívat si dětství, fotbalu a dalších aktivit,“ zněla odpověď.
Jenže o necelé tři roky později přišla tragická událost. Aldo Kuerten zrovna řídil jako rozhodčí na umpiru zápas juniorského turnaje, když ho postihl infarkt a zemřel.
Nejstarší z bratrů musel sportování nechat, aby matce pomohl s uživením rodiny. Nejmladší ze tří dětí Guilherme trpěl po dětské mozkové obrně handicapem a potřeboval nonstop péči.
U tenisu tak zůstal pouze Gustavo a coby teenagera ho začal trénovat právě Passos, který tak splnil slib, který dal jeho otci. Společně zapracovali na herním stylu, z obouručného bekhendu udělali jednoruč a z Kuertena se stala hvězda kurtů, obzvlášť těch antukových.
Ve 20 letech vyhrál první pařížský grandslam a pak přidal dva další. Stal se světovou jedničkou, vyhrál Turnaj mistrů.
Jeho kariéru rámovaly bitvy i s českými tenisty. Ctislav Doseděl byl u jeho premiérového triumfu na French Open, když od něj v prvním kole dostal dokonce kanára.
Příjemné vzpomínky na něj má naopak Radek Štěpánek, který ho coby o tři roky mladší tenista v obou vzájemných duelech porazil. A obzvlášť po bitvě na pařížském Masters v roce 2002 se Kuerten nestačil divit.
„Ten kluk do toho jde tak naplno, hraje s takovým zápalem. Je na kurtu vážně agresivní,“ nechal se slyšet Brazilec.
Kariéru ukončil v roce 2008 částečně i vinou zranění a operace kyčle, která ho limitovala v pohybu. Už během kariéry v roce 2001 založil nadaci, která pomáhá podobně handicapovaným dětem, jako byl jeho bratr, který zemřel rok před koncem jeho profesionálního tenisu.
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