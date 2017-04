Jedničkou tenisového challengeru v Ostravě je Slovák Gombos

před 13 minutami

Ostrava - Nejvýše nasazeným hráčem tenisového challengeru Prosperita Open v Ostravě bude slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombos. Tradiční turnaj na antuce se příští týden v Komenského sadech v centru Ostravy pořádá s dotací navýšenou na 75 tisíc dolarů.

Z českých hráčů pořadatelé přilákali Adama Pavláska (107. v žebříčku ATP), Lukáše Rosola (153.), Jana Šátrala (155.) či loňského finalistu Zdeňka Koláře (235.), který získal divokou kartu.

"Dá se povědět, že vyjma Berdycha, Štěpánka a Veselého tu máme kompletní českou špičku. Osobně jsem rád za Rosola. I když spadl v žebříčku do druhé stovky, jeho výkony už mají znovu vzestupný trend. Potěšilo by nás, kdyby to potvrdil," řekl novinářům ředitel turnaj Václav Roubíček.

Jedničkou je Slovák Gombos, 105. hráč světa. Pozornost fanoušků by mohl přitáhnout italský tenista Simone Bolelli. "To je hráč, který se už pohyboval kolem třicátého čtyřicátého místa na žebříčku, hrává za Itálii Davis Cup. Ozval se nám dokonce sám, je to rozhodně hráč, který má co ukázat," řekl Roubíček. V pavouku neschází ani obhájce titulu Constant Lestienne z Francie.

Čtrnáctý ročník turnaje má vyšší dotaci: z 50 tisíc dolarů letos stoupla na 75 tisíc. "Myslím, že na složení to je vidět," podotkl Roubíček. Vítěz dvouhry získá 9200 dolarů.

Prosperita Open startuje kvalifikací v sobotu, hlavní soutěž začne v pondělí. Finále je na programu v neděli 7. května.

autor: ČTK | před 13 minutami

