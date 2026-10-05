Jedna z nejhrozivějších zbraní světa. Noskové dali v Číně groteskní přezdívku

Linda Nosková zatím na tenisovém turnaji v Pekingu potvrzuje roli jedné z největších favoritek. Ve chvíli, kdy už jsou ze hry obě žebříčkově nejlepší hráčky světa Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková, ohromuje jednadvacetiletá Češka dominantní vítěznou sérií. Až si od čínského publika vysloužila speciální přezdívku.
Na konci května prohrála v prvním kole grandslamového Roland Garros, od následné dvacetidenní herní pauzy ale hraje jako vyměněná.
Nosková od června bezesporu působí jako jedna z nejlepších hráček planety.
Vyhrála od té doby 22 z 26 zápasů, do kterých nastoupila. Ovládla Wimbledon i týmový Pohár Billie Jean Kingové.
Aktuálně drží sérii pěti vítězství v řadě. Navíc během ní neztratila ani set.
V Pekingu smetla Rumunku Elenu Ruseovou i v neděli Švýcarku Viktoriji Golubicovou.
Její herní sebevědomí i stále patrnější mentální supersíla nyní fascinují tenisový svět.
„Nosková svůj herní styl dokonale ovládá. Dominuje agresivním tenisem založeným na okamžitém útoku,“ napsal v analýze oficiální web asociace WTA.
Nosková při výhře nad švýcarskou sokyní 6:2, 6:1 nasázela 31 vítězných úderů.
„Soupeřce snad ani jednou v zápase nedovolila rozehrát výměnu podle vlastních představ,“ podivoval se autor.
Samostatnou kapitolou se v poslední době stává podání valašské tenistky. „Je z něj jedna z nejhrozivějších zbraní světa,“ potvrdila WTA.
Čísla proti Golubicové předčila veškerá očekávání. Nosková dosáhla na nevídanou úspěšnost prvního servisu ve výši 77 procent.
Při hrách na podání ztratila za celý zápas pouhých pět fiftýnů, všechny až ve druhém setu.
„Jediné zaváhání na podání přišlo hned v úvodním gamu druhé sady, kdy čelila třem brejkbolům v řadě kvůli třem laciným nevynuceným chybám. I tento game se však nakonec stal ukázkou jejích schopností,“ popsala WTA.
„Díky třem nevráceným servisům a dvěma vítězným úderům získala Nosková pět fiftýnů v řadě a podání udržela,“ upozornil web asociace.
Experti se nad servisem Češky rozplývali už minulý týden. Podle Brita Matta Robertse začíná Nosková v soutěži o nejlépe podávající hráčku světa konkurovat aktuální žebříčkové jedničce Rybakinové. Zároveň ho udivilo, jak rychle se Nosková rozvíjí.
„Je úplně jinde než před rokem. Nejen co se týče servisu. Najednou z ní mám pocit, že tyhle zápasy prostě nemůže prohrát. Za poslední čtyři měsíce se zařadila do úplně jiné kategorie hráček,“ prohlásil.
Strach nahání zejména vzácnější kombinace síly a nesmírně variabilní kreativity. Nosková má díky kvalitnímu servisu při následném úderu často na výběr z několika možností.
Soupeřka přitom musí neustále hádat, co přijde. Může to být cokoli od tvrdého zakončení, přes kraťas až po útočný drive-volej.
V úterním osmifinále bude Nosková jasnou favoritkou proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové, kterou letos zničila 6:1, 6:1 ve stejné fázi turnaje ve Stuttgartu.
Je vůbec Češka v aktuálním rozpoložení k zastavení?
Svůj názor dali jasně najevo čínští fanoušci, kteří v neděli v hledišti Lotus Courtu roztáhli transparent, na kterém Noskovou přejmenovali na Nostopkovou (no stop - nezastavitelná, pozn. aut.).
Česká hvězda se tváří v tvář nečekané podpoře domácího publika culila a děkovala za ni. „Je to obrovská podpora, které se mi tady dostává. Moc za to děkuju,“ roztleskala ochozy.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.