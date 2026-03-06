„Jeden z vás zůstane na hranicích." Finský tenista popsal, jak i s dětmi prchal z Dubaje

Tenisově prožili úžasný únor. Navazující zážitky by si nejspíš ale raději odpustili. Tenisté Harri Heliövaara z Finska a Brit Henry Patten kvůli válečné situaci na Blízkém východě uvízli v Dubaji. První jmenovaný pak dramatickou situaci pečlivě popsal ve svém blogu.
Už před deblovým finále v Dubaji bylo jasné, že dostat se ze země, kde létají vzduchem rakety a vybuchují drony, nebude jen tak.
Ještě před tím, než Heliövaara a Patten podruhé za sebou zvedli trofej pro vítěze turnaje, slyšeli od organizátorů, že navzdory složité bezpečnostní situaci udělá vedení ATP všechno pro to, aby je co nejdříve dostalo ze země.
Pro Heliövaaru to nebyla komfortní situace už jen proto, že měl s sebou celou rodinu. Manželku, osmiletou holčičku a syna, kterému v červnu budou teprve tři roky.
Proto nechtěli v Dubaji dlouho čekat a s pomocí ATP sehnali odlet z Ománu už na nedělní ráno. Jenže to znamenalo se rychle přesunout na hranice pomocí auta.
„Hned od začátku se začaly věci kazit, když nás místo slíbeného velkého SUV nejdříve přivítal sedan BMW, do kterého jsme se nevešli,“ líčil dramatickou evakuaci na svém blogu Heliövaara, který cestoval nejen s rodinou, ale i se svým parťákem.
Když po hodině konečně našli auto, do kterého se vejdou nejen pasažéři, ale i dvě dětské sedačky, mohli vyrazit.
„Po dobré hodině a půl jízdy jsme dorazili na ománskou hranici, ale hned na prvním kontrolním stanovišti nastaly problémy, když v dokladech od našeho auta nebylo správné povolení k vyvezení auta s poznávací značkou SAE ze země,“ popsal Fin.
Nakonec pro ně muselo dojet ománské auto a opět naložit celou bagáž včetně dětských autosedaček. Jenže sotva přejeli hranice a dostali se na výstupní kontrolní stanoviště, nastal další problém při prohlídce dokumentů.
„Prostřednictvím organizátorů turnaje jsme zjistili, že jeden z nás nesmí opustit zemi, ale za celou dobu jsme nezjistili, kdo ani proč. Chvíli jsme věc dále řešili v zázemí hraniční kontroly a nakonec se nám podařilo zemi opustit,“ uvedl šestatřicetiletý tenista.
Jenže brzy zjistili, že jejich zpoždění je už tak velké, že plánovaný odlet z ománského Maskatu nestihnou a další lety jsou obsazené. Pokud tedy nechtěli kempovat na cizím letišti s malými dětmi, zbývalo jediné, vrátit se do Dubaje, kde jim ATP stále držela hotel.
„Nebyl to příjemný výlet, zvlášť když jsme nakonec sedm hodin seděli v plně nacpaném autě a museli jsme několikrát přemisťovat věci a instalovat dětské sedačky. Naštěstí jsme s sebou měli svačinu a děti to zvládly úžasně dobře, ale i tak jsme to měli těžké,“ dodal Heliövaara.
Jeho příběh ale má šťastný konec. Ve středu se aktuálně druhému nejlepšímu páru této sezony podařilo sehnat let do Milána a odtud pak spoj domů.
