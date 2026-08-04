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Sport

Jeden z nejvíc vzrušujících talentů, píší o Samson. Češka udivuje impozantním počinem

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Největší titul kariéry. A k tomu bobtnající série, která v tenisovém světě budí výraznou pozornost. Průlom osmnáctileté české tenistky Laury Samson mezi dospělou světovou elitu je zase o pořádný krok blíž.

Laura Samson, sportovkyně, tenistka
Česká tenistka Laura SamsonFoto: Lebeda Pavel – ČTK / Lebeda Pavel
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Když se v dubnu díky udělené divoké kartě představila světu na velké „tisícovce“ v Madridu, učinila tak ve velkém stylu.

Okamžitě se mluvilo o dalším z mnoha českých talentů, které berou ženský tenis útokem. 

V prvním kole si na této úrovni debutující hráčka vyšlápla na 54. tenistku světa Tatianu Mariaovou z Německa, senzační semifinalistku Wimbledonu z roku 2022 sestřelila výsledkem 6:2, 6:4.

Ve druhé rundě Samson zinscenovala nebojácným a agresivním tenisem mohutný obrat 2:6, 6:3, 6:0 proti 28. tenistce žebříčku Wang Sin-jü z Číny.

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„Česká držitelka divoké karty Laura Samson si připsala historický zápis,“ informoval tehdy oficiální web asociace WTA.

Svěřenkyně trenéra Daniela Filja se totiž stala vůbec první hráčkou narozenou v roce 2008 či později, která dokázala postoupit do této fáze na některém z turnajů kategorie 1000 nebo na grandslamech.

„Je úžasné, jak okamžitě prokazuje konkurenceschopnost, jakmile zavítá mezi absolutní elitu. Při své premiéře na nejvyšším okruhu došla v Praze v roce 2024 až do semifinále,“ připomněla tehdy asociace.

O tři a půl měsíce později rozruch kolem Samson rozhodně nemizí, navzdory tomu, že se od té doby nepředstavila na těch největších turnajích. 

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O uplynulém víkendu získala tenistka pražské Sparty nejcennější titul dosavadní kariéry a celkově třetí letošní.

Triumfovala na podniku kategorie WTA 125 v rumunském Targu Mures, když ve finále přehrála po obratu 2:6, 6:3, 6:1 nasazenou jedničku Kaitlin Quevedovou ze Španělska.

Samson se stala první hráčkou narozenou v roce 2008, která ovládla turnaj kategorie WTA 125, a šestou nejmladší šampionkou takového podniku v historii.

„Vzestup Laury Samson pokračuje,“ napsal ve svém textu účet First Serve.

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„Tohle je další zásadní milník pro jednu z nejzářivějších mladých českých hvězd. Díky nebojácnému tenisu, pozoruhodnému klidu na kurtu a neustálému výkonnostnímu růstu se Samson rychle stává jedním z nejvíc vzrušujících mladých talentů v celém sportu,“ doplnil.

Velkou pozornost v tenisovém světě vyvolává její impozantní bilance ve finálových zápasech. Když jde o všechno, je Samson téměř neporazitelná.

Během dosavadní kariéry se mezi dospělými dostala do deseti soubojů o titul a devět jich zvládla vítězně.

Její očekávaný průlom do první světové stovky, kde by se mohla stát rekordní jedenáctou Češkou, už se blíží. Po zisku 125 bodů si pražská rodačka vylepšila žebříčkové maximum: už je na 123. místě.

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