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Sport

„Je výsadou ji sledovat.“ Siniaková oslnila Kalifornii, pobavil vtipný moment s Taylor

Sport
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Pošesté v kariéře ukončí Kateřina Siniaková sezonu v roli světové jedničky čtyřhry, čímž překoná dosavadní maximum jedné z největších osobností historie tenisu Martiny Navrátilové. Češka dostala ocenění v kalifornském Indian Wells během Turnaje mistryň a během ceremoniálu i po něm přijala řadu komplimentů.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během ceremoniálu v Indian Wells
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během ceremoniálu v Indian WellsFoto: Profimedia – MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během ceremoniálu v Indian Wells
Kateřina Siniaková s trofejí pro deblovou světovou jedničku
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková, Turnaj mistryň 2026
U.S. Open
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History-maker. Tvůrce historie. Tak Kateřinu Siniakovou označila asociace WTA. Připomněla, jak mimořádně úspěšnou sezonu česká tenistka prožila.

Získala sedm deblových titulů, nejvíce ze všech hráček na okruhu.

Pět z nich vybojovala po boku Taylor Townsendové, další dva s Číňankou Čang Šuaj. Letos ovládla čtyři turnaje kategorie WTA 1000 včetně takzvaného Sunshine Double, tedy triumfů v Indian Wells a Miami. K tomu přidala grandslamové tituly z Roland Garros a US Open a také prvenství na turnaji kategorie WTA 500 v Brisbane.

„Siniaková prokázala mimořádnou konzistenci,“ upozornila asociace.

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Z patnácti odehraných turnajů hrála na devíti finále a v sezoně si zatím připsala skvostnou bilanci 54 vítězství a osmi porážek. V Indian Wells ji může ještě vylepšit, v noci na neděli středoevropského času bude hrát po boku Townsendové semifinále Turnaje mistryň.

Navíc dál upevňuje své postavení jedné z nejlepších deblistek všech dob.

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V pondělí už načne 209. týden na pozici královny žebříčku. V historickém pořadí jí patří druhé místo, před ní už je jen Navrátilová, která na vrcholu strávila 237 týdnů.

Když Siniaková během ceremoniálu v Kalifornii čelila otázce na to, jak si při neustálém překonávání rekordů hodlá udržet motivaci, reagovala: „Každý sportovec chce pořád víc. S Taylor si to na kurtu pořád užíváme, takže motivace tam prostě je. Jen doufám, že budu zdravá.“

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Trofej jí předala další deblová legenda, Američanka Pam Shriverová. Gratulaci Siniaková okamžitě přijala i od přítomné Španělky Garbině Muguruzaové.

Své si k úspěchům třicetileté královéhradecké rodačky řekla také současné šéfka WTA Valerie Camillová.

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„Gratuluji Kateřině k překonání historického milníku. I nadále nastavuje laťku v ženské čtyřhře a v této sezoně se zapsala do historie i jako první hráčka v open éře, která zkompletovala kariérní grandslam se dvěma různými partnerkami. Je výsadou a ctí sledovat tak výjimečnou deblistku na vrcholu svých možností,“ prohlásila.

Na závěr došlo k vtipnému zpestření slavnostního okamžiku. Ceremoniál totiž opodál dokumentovala na telefon spoluhráčka Siniakové Taylor Townsendová.

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„Taylor, vyskoč jsem nahoru a vyfoť se s ní. Rychle! Bez tebe by to nedokázala,“ pozval ji v jedné chvíli moderátor na pódium. Američanka ve volnočasovém oblečení ostře kontrastovala se slavnostně oblečenou Češkou, přesto neváhala a chvíli slavila po boku kamarádky.

V semifinále WTA Finals se česko-americký pár utká s nasazenými jedničkami Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Brazilkou Luisou Stefaniovou.

Velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.

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