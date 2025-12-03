Tenis

"Je tohle normální?" Vondroušovou vytočil drsný zážitek s dopingovým komisařem

3. 12. 2025 23:01
Nebrala si servítky. Česká tenistka Markéta Vondroušová ve středu na svém instagramu popsala nepříjemný zážitek s dopingovým komisařem, který dorazil mimo vymezený čas a odmítal odejít.
Markéta Vondroušová ve finále Berlin Open 2025
Markéta Vondroušová ve finále Berlin Open 2025 | Foto: Reuters

Sezonu ukončila zraněná a po chvílích volna se konečně vrací k tréninku, aby byla připravená na další sezonu.

Tenistce ze Sokolova ale středeční večer silně znepříjemnil zážitek s dopingovou kontrolou.

"Každý den máme jednu konkrétní hodinu, kdy musíme být doma kvůli dopingové kontrole. Já to dodržuju - každý jeden den. Dnes ale tester přišel ve 20:15 a řekl mi, že můžou přijít kdykoli a že mě musí testovat hned teď," popsala nemilý zážitek v instagramovém stories.

Komisař odmítal odejít, i když ho wimbledonská šampionka upozornila, že přišel později, než má tenistka uvedeno v záznamech.

"Když jsem ho upozornila, že to je mimo mé okno a že mi to vážně zasahuje do mého soukromí, tak mi bylo řečeno, že tohle je život profesionálního sportovce. Je normální, že komisař sedí večer v našem obýváku a čeká, až se vyčůrám?" vznesla otázku Vondroušová.

Do stories přidala i fotku, na které je komisař vidět, a označila Světovou antidopingovou agenturu i profil okruhu WTA.

"Nejde o vyhýbání se testu. Jde o respekt k pravidlům, která dodržujeme, a o respekt na soukromý život po dlouhém tréninkovém dni. Pravidla musí platit pro všechny. I pro ty, kteří jsou odpovědní za jejich vymáhání," dodala.

