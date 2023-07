"Je to šílené". Vondroušovou přirovnali k Federerovi. Kočka má chůvu, manžel přiletí

Její fenomenální úder přirovnali k umění Rogera Federera. Promluvila i o tom, jak jí dal košem mocný sponzor Nike. Markéta Vondroušová na tiskové konferenci označila svůj postup do finále Wimbledonu za "šílený".

Markéta Vondroušová dosedla v All England Clubu mezi novináře a trpělivě odpovídala na moře dotazů. Přestože nemá příliš ráda pozornost a raději se drží v úzkém okruhu přátel, hrál na její tváři široký úsměv.

Právě se stala finalistkou slavného Wimbledonu.

"Je to šílené. Byl to těžký zápas, Elina už se vracela do zápasu a začala hrát výborně. Já jsem jen šťastná, že jsem se nakonec zvládla soustředit a zůstala ve své hlavě," okomentovala čtyřiadvacetiletá Češka semifinále proti Ukrajince Svitolinové a zejména závěrečnou nervozitu, kterou však dokázala včas setřást.

"Zvládla jsem to. Je to úžasný pocit," oddechla si po vítězství 6:3, 6:3 a postupu do druhého grandslamového finále.

Travnaté části sezony se původně chtěla jen zúčastnit. Jako každý rok si na zeleném povrchu vůbec nevěřila.

"Ale v Berlíně to nebylo zlé. Řekla jsem si ok, možná můžu odehrát pár zápasů. Když jsem pak tady porazila skvělé travařky Kuděrmetovovou nebo Vekičovou, říkala jsem si: tak jo, možná tady něco můžu dokázat," vysvětlila.

Na finálovou účast si ale pomýšlet neodvážila. "Pro mě je opravdu šílené, že se tohle děje. Ale v tenise se prostě může stát cokoli," dodala Vondroušová.

Na Wimbledonu se jí daří využívat toho, že je levoruká. "Každý říká, že je to na trávě ještě větší výhoda. Když dokážete zahrát servis slicem do bekhendu, hodně to pomáhá. A projevuje se to i ve výměnách," uvedla česká tenistka.

V semifinále se blýskla několika úžasnými vítěznými údery z hluboké defenzivy, jeden takový forhend ale vynikal. Zahraniční novináři Vondroušovou upozornili, že podobné uměl na wimbledonské trávě Roger Federer.

"Nikdy jsem to netrénovala. Nic jiného už jsem v té chvíli nemohla zahrát, vyšlo to přirozeně. Bylo to 50 na 50, spíš 30 na 70, jestli to vyjde," prohlásila Vondroušová.

Čelila i dotazu na ukončenou spolupráci s oděvním gigantem Nike. "Kontrakt na konci minulého roku vypršel. Po čtyřech letech se rozhodli, že ho neobnoví. Uvidíme, co bude dál," podotkla.

Během čtvrtfinále proti Jessice Pegulaové jí pomohl telefonát s manželem Štěpánem Šimkem. Vondroušová pak pobavila, když řekla, že manžel do Londýna nepřiletí, protože musí pracovat a hlídat kočku Frankie.

Postupem do wimbledonského finále se ale všechno změnilo.

"Zítra přiletí i s mou sestrou. Zařídili jsme kočce chůvu na hlídání," rozesmála přítomné.

A vyjádřila velkou vděčnost za to, že po dvou operacích levého zápěstí je konečně bez omezení a schopná předvádět svůj nejlepší tenis.

"Šest měsíců jsem nemohla hrát, bylo to pro mě strašně těžké. Proto teď cítím nesmírnou vděčnost," řekla Vondroušová. Zraněním prý v minulosti nemohla nijak zabránit.

"Nebylo to o jídle nebo o něčem takovém. Ale samozřejmě se o své tělo starám pořád víc, snažím se hodně cvičit a dělat správné věci. Teď mi to velmi pomáhá, zůstávám zdravá. A doufám, že budu zdravá příštích několik let," uvedla.