Je to hvězda týdne. Valentová rozčilovala Rumunku, pozornost budí chladné podání ruky

Už v pátek se česká tenistka dostávala z potíží a pracně otáčela zápas proti Olze Danilovičové. A ani v sobotu si zrovna neodpočinula.
Po nervózním sobotním začátku čekala Valentovou další šichta. Opět prohrála první set. Znovu se postupně rozjížděla a až ve třetím rozhodujícím setu předvedla nejlepší tenis. Češka ovládla semifinále po skóre 6:7, 6:4, 6:3 a po dvou hodinách a 43 minutách hry.
Někdy si soupeřky po tak vypjaté a vyrovnané bitvě padnou do náruče a navzájem si pogratulují k výborné hře. Tentokrát to tak ale neplatilo.
Když Valentová proměnila mečbol, Cristianová u sítě ani nepostála, rovnou šla podat ruku rozhodčí, pak přešla na druhou stanu a za pochodu si plácla s českou soupeřkou a šla si sbalit věci. Chladný pozdrav pak vzbudil pozornost fanoušků na oficiálním kanálu WTA na síti X.
"Hrozné sportovní chování Cristianové. Není tak těžké počkat pět vteřin u sítě, podívat se soupeři do tváře," napsal uživatel Svan.
Za vztekem Rumunky nejspíš stojí situace z konce první sady, kdy Cristianová vedla 5:4 a měla jít dopodávat úvodní set, když si Valentová zavolala fyzioterapeutku. Poté, co jí vysvětlila, že už před zápasem měla bolesti, odebraly se společně k ošetření do útrob stadionu.
"Proč to tak trvá?" ptala se po chvíli Rumunka rozhodčí na umpiru. Ta se jí snažila vysvětlit, že ošetřovna je od kurtů daleko.
Cristianová pak skutečně ztratila koncentraci a koncovka dospěla do tie-breaku. V něm už byla tenistka z Bukurešti lepší.
Valentová, která pak zbytek zápasu dohrála s obvázaným pravým stehnem, od druhého setu přidala na agresivitě, přestala chybovat a soupeřku nakonec přetlačila.
"Přechod na okruh WTA se jí už teď daří bez námahy, sezona 2026 by pro ni mohla být opravdu velká," zhodnotil Češku tenisový reportér Chris Goldsmith.
Osmnáctiletá hráčka TK Sparta Praha se případným finálovým triumfem proti Kanaďance Leylah Fernandezové posune velmi blízko první padesátce žebříčku.
"Prošla kvalifikací, pak porazila velké hráčky jako Ealaovou, Mertensovou a Danilovičovou, je to talent v plném rozkvětu," napsal na síti X účet The Tennis Letter, který ji díky těmto skalpům zařadil mezi hvězdy týdne.
Pro Češku to bude v neděli životní finále, protože zatím má na kontě pouze dva tituly z turnajů kategorie WTA 125.
Sestřih zápasu:
