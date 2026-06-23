„Je to fér?“ Vondroušovou masivně podpořily i soupeřky, případ může změnit pravidla

České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole.
"Respektuji boj za čistý sport. Také věřím, že férovost, důslednost a zdravý rozum mají smysl. Čtyři roky jsou kruté a těžko k pochopení. Stojím za tebou, Maky," napsala na sociálních sítích jiná česká tenistka Karolína Muchová, jedenáctá hráčka světa.
"Nemůžu tomu uvěřit. Jsme s tebou," napsala Rumunka Sorana Cirsteaová, současná 18. tenistka světa.
Slovenka Rebecca Šramková se přidala se vzkazem: "Vrať se silnější než kdy dřív."
Česká tenistka Tereza Martincová poté na svém Instagramu napsala: "Je to fér? Jsem s tebou, Markéto."
Podporu bývalé šesté hráčce světa vyjádřily také další Češky Linda Nosková, Tereza Valentová či Laura Samson, ale i světové hvězdy Coco Gauffová, Elise Mertensová, Paula Badosaová, Maria Sakkariová, Anna Kalinská, Iva Jovicová, Clara Tausonová, Marta Kosťuková, Katie Boulterová, Eva Lysová, Sloane Stephensová, Peyton Stearnsová, Sara Erraniová nebo její finálová soupeřka z Wimbledonu Uns Džábirová.
Zaskočeni "brutalitou trestu" jsou i zástupci českého svazu, podle nichž není Vondroušová dopingová hříšnice, která by si v kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky.
"Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila. Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, jistě, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Dostala trest, který prakticky znamená konec tenisové kariéry," uvedl Český tenisový svaz.
"Nedopovala, v jejím těle nebyly zakázané látky, jen odmítla ze strachu kontrolu," zdůraznil svaz s tím, že za Vondroušovou stojí.
Svaz je připravený tenistce aktivně pomoci při její obhajobě a snaze snížit nejtvrdší možný trest.
"Který znamená pro Markétu konec s tenisem. Je to trest, který si v žádném případě nezaslouží," řekl předseda ČTS Jakub Kotrba.
"Markétu znám celou kariéru a stoprocentně věřím, že odmítnutím kontroly nechtěla cokoli skrývat. Jsem připraven se za ni postavit, kdykoli bude třeba," dodal bývalý fedcupový kapitán Petr Pála, jenž je místopředsedou ČTS.
Hráčská asociace (PTPA) požaduje, aby antidopingové orgány daly hráčům větší vliv na pravidla testování.
"Testování schvalujeme. Hráči si ale zaslouží skutečný hlas v pravidlech, která je řídí," napsala PTPA v prohlášení.
Případ Vondroušové oživil obavy ohledně bezpečnosti a soukromí hráček během mimosoutěžního testování, zejména pokud se návštěvy uskutečňují v jejich domácnostech mimo standardní dobu.
"Bez posuzování viny či neviny: čtyřletý zákaz pro hráčku, která nikdy neměla pozitivní test a která uvedla, že se obávala o svou bezpečnost, když jí u dveří pozdě večer zazvonila neznámá osoba, by měl přimět tento sport k zastavení," apelovala PTPA na úpravu pravidel.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince.
Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů.
Za Vondroušovou měla přijít mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Podle tenisového antidopingového programu ale mohou být hráči jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
Vondroušová komisařku nevpustila do svého bytu a při obhajobě se také opírala o skutečnost, že se žena nelegitimovala a neukázala pověření. Komisařka ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila.
Šestadvacetiletá hráčka v pondělním vyjádření na Instagramu uvedla, že uplynulé měsíce ji zasáhly více, než čekala. Odmítla, že by dopovala, a poukázala i na další test o tři dny později, který byl negativní. Obrázkovými symboly nebo vzkazy ji podpořil řada dalších tenistek.
Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy.
Proti rozhodnutí se může vítězka ankety český Sportovec roku za rok 2023 odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS. Ohledně dalších kroků ale zatím Vondroušová neinformovala.
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