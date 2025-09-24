Podivné. Ostuda WTA, asociace dělá z talentovaných Češek duchy. Nejen z nich

Tenisové profily hráček na oficiálních stránkách asociace WTA skýtají nepochopitelné nedostatky.
U celé řady tenistek z první dvoustovky žebříčku totiž chybí profilová fotografie a často tak proti sobě nastupují tenistky bez tváře.
Místo ní mají u svého jména pouze anonymní siluetu.
"Třináctého září, v semifinále turnaje v Sao Paulu, největším podniku celé Jižní Ameriky, byl přenos opatřen tradičními detailními statistikami od WTA. Ale Britka Francesca Jonesová čelila přízraku, Indonésce Janice Tjenové, která se objevila bez fotografie," všiml si jihoamerický magazín Clay, který na trapas upozornil.
Při pohledu do žebříčku nastává faux pas hned dvakrát už v osmé desítce pořadí.
Nejvýše postavenou hráčkou bez obličeje je mladá Češka Tereza Valentová, následovaná Argentinkou Solanou Sierraovou a Chorvatkou Antonií Ružičovou.
"Je to trochu divné, abych byla upřímná," reagovala šokující osmifinalistka letošního Wimbledonu Sierraová pro Clay. "Mám fotky a i oni sami přece fotí a mohou je tam nahrát," nechápala.
Fotografii na svém profilu nemá celkem 13 hráček z prvních 150 na světě. Třeba i další česká tenistka Dominika Šalková.
"Bojovat každý týden o to, abych se hráčka vyšplhala mezi nejlepší na světě je už tak nesmírně náročná výzva. Dokázat to jako "duch" je ale ještě o něco těžší," s nadsázkou glosoval novinář Sebastian Fest.
Do kontrastu dal mužskou asociaci ATP, která na svých stránkách podobné chyby nemá.
"Mezi elitou mužské tour žádní duchové nejsou. Nanejvýš mají jednodušší fotografie, podobné těm, které se používají na řidičský průkaz. Každý má svou vlastní fotku," dodal Fest.
Asociaci WTA vyzval k co nejrychlejší nápravě.
"Problém je, že tihle duchové nejsou duchové. Jsou to mladé, hyperpropojené hráčky, přesně jak to dnešní svět vyžaduje. Mladé ženy plné emocí a srdce, bojující zuby nehty, aby se uživily jako tenistky. Proměnit je v černou siluetu není žádný nepatrný detail. Je to až příliš podobné ignorování a náznaku, že na nich záleží méně než na všech ostatních," vysvětlil.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.