Je to až neuvěřitelné, diví se svět Noskové. Silná slova už letí i od Navrátilové

Může to celé vyhrát. Víra tenisových osobností v to, že wimbledonský titul uloupí nejmladší ze čtyřech semifinalistek, povážlivě sílí. Česká tenistka Linda Nosková vyvolává rozruch svým nekompromisním tenisem.
Od začátku roku 2025 nasbírala na trávě osmnáct výher. Nikdo jich za toto období nemá na kontě víc.
Linda Nosková je v jednadvaceti letech nejmladší hráčkou od roku 2010, která na Wimbledonu došla do semifinále. Tehdy to dokázala mladičká Petra Kvitová. A o rok později už zvedla nad hlavu trofej Venus Rosewater Dish.
Nosková to podle světových tenisových osobností může zvládnout už letos. Její cesta turnajem poutá stále větší pozornost a vyvolává stále nadšenější ohlasy.
„Vždyť už je jen dva zápasy od titulu. Má na to vyhrát celý Wimbledon. Opravdu cítí míč a je obdivuhodné, jak dobře dokáže hrát, i když je pod tlakem. Je obtížné proti ní hrát,“ prohlásila po porážce s Noskovou ve čtvrtfinále zkušená Belgičanka Elise Mertensová.
Podobně mluvila o kolo předtím i Američanka Madison Keysová. Navíc vyzdvihla i variabilitu české tenistky a přiznala, že ji tím zaskočila. „Dělá jí to strašně nebezpečnou,“ podotkla.
Po premiérovém postupu Noskové do semifinále, kde bude její soupeřkou Marta Kosťuková z Ukrajiny, proto sílí odvážné predikce.
„Vlak jménem Linda Nosková si to šine dál. Je mým tipem na letošní wimbledonský titul. Bez debaty,“ napsal na sociální síť X známý tenisový novinář Ben Rothenberg.
Na trávě letos Nosková vyhrála už deset zápasů. Ztratila v nich jen dva sety. Po titulu v Berlíně už se sápe po mnohem cennější trofeji. „Je až neuvěřitelné, že je jí teprve 21 let a disponuje takovou silou kombinovanou s lehkostí,“ zmínil magazín The Tennis Letter.
K hypu kolem Noskové se přidávají i výrazné osobnosti tenisové minulosti.
„Po celý zápas dokáže být super agresivní. Pořád hraje horní částí svého těla směrem dopředu, pořád se nahýbá k síti, neustále tak vytváří obrovský tlak na soupeřky,“ uvedla bývalá světová jednička Kim Clijstersová.
Zajímavou debatu o Noskové vedli ve vysílání Tennis Channelu legendy Martina Navrátilová a Jim Courier.
„Má velkou šanci vyhrát titul. Není nejmenších pochyb o tom, že na to má palebnou sílu. Otázkou je, jestli na to má i dostatek sebedůvěry,“ zvedl Courier, také bývalý první hráč světa a vítěz čtyř grandslamů, téma mentální stránky věci.
Navrátilová neváhala a podobné pochyby okamžitě smetla ze stolu.
„Víš, tady funguje i určité národní sebevědomí. Její víra bude pramenit i z toho, že tady Petra Kvitová dvakrát vyhrála. A pak tu vyhrála Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Říká si: Když to vyhrály ony, proč bych nemohla já. Je to vědomí, které jí obrovsky pomůže,“ vysvětlila osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře.
„A vůbec, ona už dobře ví, že má hru na to, aby porazila kohokoli,“ dodala Navrátilová.
Na stanici také připomněli, že víc es než Nosková má v letošní sezoně pouze jediná hráčka: Jelena Rybakinová.
„Linda má jeden z nejlepších servisů na okruhu. Čísla to jen potvrzují. A ona to potvrzuje svou následnou hrou ve výměnách. Skvělé podání je pro ni jen začátek. Je hrozně nebezpečná a má víru ve vlastní schopnosti,“ uvedla Navrátilová.
Semifinále Wimbledonu s dvojnásobnou českou účastí začne dnes ve 14:30 středoevropského času. Na londýnský Centre Court nastoupí nejdříve Karolína Muchová s Coco Gauffovou, následovat bude duel Lindy Noskové s Martou Kosťukovou. Obě utkání bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportážích.
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