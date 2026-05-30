Sport

„Je schopná všeho." Bývalý trenér Sereny popsal strategii jejího třaskavého návratu

Miroslav Harnoch

Ta informace pořádně rozvířila tenisové zpravodajství během grandslamového týdne. Po dvou porodech a ve věku 44 let Serena Williamsová chystá návrat na trávě, přihlásila se o divokou kartu na červnový turnaj v Queen's Clubu. Podle expertů je právě teď ideální chvíle na takový comeback.

Šuškalo se o tom od loňského podzimu, kdy se americká šampionka přihlásila znovu do antidopingového programu, aby se v případě potřeby mohla vrátit do profesionálních turnajů.

Ta chvíle, zdá se, nastala. Britská média přišla s informací, že se třiadvacetinásobná grandslamová vítězka přihlásila o divokou kartu na travnatý podnik do Queen‘s Clubu, kde by měla nastoupit ve čtyřhře po boku mladé Kanaďanky Victorie Mbokové.

Sama Williamsová ale informaci ještě nepotvrdila a její mladá parťačka odmítla zprávu o návratu americké legendy komentovat.

„Pokud je Serena připravená se vrátit, myslím, že by to měla být ona, kdo to oficiálně oznámí. Pokud se tak stane, budu šťastná, odmalička je můj idol,“ odpověděla během Roland Garros Mboková.

Podle zpráv ze zámoří dvojnásobná maminka hodně zhubla, už měsíce tvrdě trénuje a je připravená zahájit návrat.

Jejího někdejšího trenéra a přítele Patricka Mouratogloua zprávy o divoké kartě vůbec nepřekvapily.

„Serena je schopná čehokoliv, už to v minulosti tolikrát dokázala. Jestli to dobře uvážila, nemyslím si. Ale kdyby právě rozvaha byla její silná vlastnost, nikdy by v kariéře nedokázala tolik úžasných věcí,“ uvedl v rozhovoru pro TNT Sports Mouratoglou.

Podle něj volí někdejší světová jednička taktiku „zkoušky ohněm“, prostě rovnou v ostrém turnaji potřebuje ověřit, že bude konkurence schopná těm nejlepším.

„Serena není ten typ, kdo by si šel jen tak zahrát, aniž by měla patřičnou úroveň. Myslím, že pokud si ověří, že na to má, bude pokračovat na další turnaje i ve dvouhře,“ myslí si Mouratoglou.

Podle britských médií má Williamsová zažádáno o vstupenku na podnik v Berlíně a Wimbledon by si ráda zahrála po boku sestry Venus.

„Myslím, že když viděla, jak je současné ženské pole otevřené, že v Paříži brzy vypadla například Jelena Rybakinová, bude usilovat o divokou kartu i pro singl Wimbledonu,“ uvedl pro Tennis Channel další hvězdný tenisový trenér Brad Gilbert.

