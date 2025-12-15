Je řev podvod? Sabalenková roky dráždí, ale je jí to fuk. Její reakce pobavila svět

Téma příliš hlasitého projevu při hře se s Arynou Sabalenkovou táhne prakticky po celou kariéru. Běloruská tenisová hvězda a aktuální světová jednička už si ale kritiku k srdci dávno nebere. Naopak reaguje humorem.
Jsou to teprve dva roky, co se do hlasitých projevů hráček, a tedy nepřímo i do Sabalenkové, pustila česko-americká legenda Martina Navrátilová. Její slova tehdy obletěla svět tenisu.
"Nemělo by se to dít. Je to svým způsobem podvádění. Nechtěné, ale je. Soupeř musí mít šanci slyšet úder míčku, je to něco, na čem jsou tenisté a tenistky závislí," prohlásila osmnáctinásobná grandslamová šampionka v singlu.
Narážela tím na konkrétní nešvar: protahování výkřiku či hekání dlouho po odehrání míčku, prakticky až do chvíle, kdy už úder realizuje druhá strana. Právě na to si občas stěžují soupeřky Sabalenkové.
Často se navíc může zdát, že se její výkřiky prodlužují s důležitostí jednotlivých fází zápasů.
"Musí to skončit. Rozhodčí by to měl hlídat, a když to někdo přehání s hlučností, měl by mu sudí udělit varování. Hrajeme tenis, nezvedáme přece žádná metráková závaží," podotkla Navrátilová.
Sabalenkové už se na hekání nikdo příliš neptá, v minulosti totiž rodačka z Minsku jasně deklarovala, že s „nešvarem“ nehodlá nic dělat.
Zejména proto, že ho nedokáže kontrolovat a je neodmyslitelnou součástí jejího fyzického výkonu.
Výjimku minulý týden učinil slavný americký moderátor noční show Jimmy Fallon, který si Sabalenkovou pozval a rozhodl se ji se svým typickým humorem konfrontovat.
„Nemám nad tím opravdu žádnou kontrolu,“ zopakovala čtyřnásobná grandslamová vítězka a začala vysvětlovat.
„Víš, jednou jsem hrála exhibici s Novakem Djokovičem, měli jsme během ní připevněné mikrofony. Tehdy jsem zjistila, jak křičím. Říkala jsem si: Pane Bože, to musí být pro ostatní strašné, měli bychom jim nabídnout špunty do uší,“ rozesmála sedmadvacetiletá hráčka publikum.
„Nechci být pro lidi takhle otravná. Ale mám pocit, že tehdy mi raději mikrofon ztlumovali, když jsem se chystala k úderu,“ dodala Běloruska.
Fallon se ji ještě snažil přimět, aby prozradila, zda jí hlasitý doprovod při úderu v něčem pomáhá, jestli má pro ni nějaké speciální motivační účinky.
„Opravdu nevím. Vážně nad tím nemám kontrolu, což je opravdu nešťastné pro velkou spoustu lidí,“ zdůraznila tenistka s úsměvem, kterým jasně vyjadřovala, že si z případné kritiky dávno nic nedělá.
Hromový aplaus následně Sabalenková sklidila, když Fallon ukázal fotografie, na kterých drží trofeje pro vítězku dvou posledních ročníků US Open. „Pomáhá ti to vyhrát,“ uzavřel téma moderátor.
Sabalenková je nyní v jednom kole, účastnila se hvězdně obsazené exhibice v newyorské Madison Square Garden a chystá se na „Bitvu pohlaví“ proti Nicku Kyrgiosovi, která proběhne 28. prosince v Dubaji.
Na začátku roku pak zkusí potřetí v kariéře ovládnout Australian Open.
