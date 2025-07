"Zase je páté kolo u vozu, jako za Federera a Nadala." Becker drsně sepsul Djokoviče

Tři roky spolu objížděli turnaje jako svěřenec a trenér. To ale neznamená, že by Boris Becker bral na Novaka Djokoviče nějaké ohledy. Německá tenisová legenda se do srbské hvězdy pustila po wimbledonském hodnocení.

Zase to nevyšlo. Djoković na svůj rekordní 25. grandslam stále čeká, a to i po Wimbledonu, kde mu spousta tenisových expertů předpovídala největší šance na triumf. Osmatřicetiletý veterán skončil v semifinále, kde utrpěl jasnou třísetovou porážku od Itala Jannika Sinnera. Jeho někdejší kouč Becker po Wimbledonu čelil otázce, jak to vidí s budoucností rodáka z Bělehradu, a v odpovědi nešetřil kritikou. "V semifinále byl zraněný, ale musí si uvědomit, že v 38 letech se zraníte snáze, a pokud bude chtít vyhrát grandslam, bude muset pravděpodobně porazit oba, Carlose Alcaraze i Jannika Sinnera," cituje Beckera server The Tennis Gazette. Podle něho jsou momentálně Sinner s Alcarazem natolik odskočení od konkurence, že zisk dalšího Djokovičova triumfu na grandslamu ztrácí reálné kontury. "Sinner a Alcaraz, když mají svůj den, jsou rozhodně lepší než Djoković, když má svůj den. Myslím, že to Novak ví a frustruje ho to," odhadoval Becker. Podle šestinásobného grandslamového vítěze se nyní tak trochu opakuje historie. "Sinner s Alcarazem se podělili o sedm posledních granslamů. Djoković už je zase pátým kolem u vozu. Stejně jako v době, kdy před ním byli Roger Federer a Rafael Nadal," rýpl si Němec. Na druhou stranu ale vyzdvihl Srbovy kvality oproti zbytku hráčského pole. "Ve 38 letech byl letos třikrát v semifinále grandslamu. Pořád umí hrát velké zápasy. Ale už není favoritem a není ani tím, kdo by v budoucnu měl ty dva mladíky prohánět," dodal. Djoković na poslední tiskové konferenci naznačil, že si chce dát od tenisu pořádnou pauzu a po ní se rozhodnout, jak naloží dál se sezonou i kariérou. Přihlášen je momentálně na turnaje do Toronta (v neděli se ovšem kvůli zranění zase odhlásil), Cincinnati a na US Open. Související Americká ikona se ostře pustila do Alcaraze. Kritika sedí i na "bezmocné" Čechy