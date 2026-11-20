Do své sbírky v roce 2026 přidala další tři velké tituly. Kateřina Siniaková navíc překonala dříve nepředstavitelný milník: už pošesté zakončila sezonu na postu světové jedničky ve čtyřhře, čímž se v historické tabulce na prvním místě osamostatnila před legendou Martinou Navrátilovou. Česká tenistka je úkazem, který by zasloužil výrazně více pozornosti.
Třináctinásobná grandslamová šampionka. Dvojnásobná olympijská vítězka. Držitelka dvou trofejí pro vítězku Turnaje mistryň. Členka dvou vítězných týmů ve Fed Cupu/Billie Jean King Cupu. A hráčka, která bude v příštím roce atakovat absolutní rekord Navrátilové v počtu týdnů na světovém trůnu.
To je Kateřina Siniaková.
I po letošním WTA Finals přitom platí, že se světová média i nejslavnější zahraniční tenisové podcasty věnují úspěchům třicetileté Češky ve srovnání s děním ve dvouhře pouze okrajově.
„Obecně je škoda, že není takovou celebritou jako singlistky. Čtyřhra je pořád velmi podhodnocená,“ říká bývalá hráčka Lucie Šafářová.
Sama to zažila, když svého času tvořila prominentní pár s Američankou Bethanie Mattekovou-Sandsovou. Stala se světovou jedničkou, o statusu globální tenisové celebrity si ale mohla nechat jen zdát.
„Vůbec se mi to nelíbí. I dříve jsme to často rozebírali s Bethanií v hráčském sněmu, co vlastně udělat pro čtyřhru, aby se víc zviditelnila, protože mezera mezi singlem a deblem je až moc velká,“ popisuje.
To, že je upozaďována i nyní Siniaková s její fenomenální sbírkou úspěchů, však vnímá Šafářová ještě víc: jako vyloženou nespravedlnost. „Přijde mi to hrozně bez respektu,“ podotýká stálá expertka stanice Canal+ Sport.
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