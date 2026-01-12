Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Tenis

„Je mi to jedno.“ Sabalenková obhajovala polibek na bicepsy a emotivně mluvila o válce

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Světová jednička Aryna Sabalenková vstoupila do nové sezony dominantně. V Brisbane v pěti zápasech neztratila ani set a získala 22. titul kariéry. Více se ale mluví o napjaté situaci při vyhlášení, finálovou soupeřkou Bělorusky totiž byla ukrajinská hvězda Marta Kosťuková.

Brisbane International Tennis Tournament
Aryna SabalenkováFoto: REUTERS
Očekávaly se napjaté momenty. A ty také přišly. Kosťuková věrna svému zvyku dodržovanému už od začátku invaze ruské armády do její země nepodala Sabalenkové po utkání ruku. Dokonce jí během své závěrečné řeči oproti nepsaným pravidlům negratulovala.

Reagovali také pořadatelé, kteří obě hráčky drželi co nejdál od sebe. Nedošlo ani k tradičnímu společnému focení s trofejemi.

Náznaky smíření se přece jen objevily, to když Sabalenková zatleskala dojemné řeči, kterou soupeřka ukončila slovy „sláva Ukrajině“. Sama pak v projevu ukrajinské soupeřce blahopřála ke skvělému turnaji, ta jí s lehkým úsměvem na rtech poděkovala. 

Běloruska, kterou ke své propagandě hojně využívá diktátor Alexander Lukašenko, se na následné tiskové konferenci po dlouhé době plné mlčení k válce na Ukrajině vyjádřila.

„Nikdo na celém světě, ani ruští a běloruští sportovci, nepodporuje válku. Jak bychom mohli? Normální lidé ji nikdy nepodpoří. Kdybychom ji mohli zastavit, uděláme to, ale není to v našich rukou,“ vyprávěla emotivně sedmadvacetiletá rodačka z Minsku.

Odpovídala i na otázku, zda jí vadí, jak ji Kosťuková během vyhlášení přehlížela.

„Je to její přístup. Co s tím můžu dělat? Je mi to jedno, nestarám se o to,“ podotkla. „Když jdu do zápasu, je to jen o sportu, o tenisu. Soustředím se na svou hru a na to, co mám dělat, abych vyhrála. Je jedno, jestli stojí na druhé straně Marta Kosťuková nebo Jessica Pegulaová. Já jdu na kurt a bojuji o vítězství,“ vysvětlovala.

Pozornost vzbudilo i gesto po proměněném mečbolu. Sabalenková si po něm políbila oba bicepsy.

Někteří se domnívali, že mohlo jít o reakci na nedávné vyjádření Kosťukové. Ukrajinka v rozhovoru pro Tennis365 prohlásila, že se v zápasech proti Sabalenkové či Polce Ize Šwiatekové cítí znevýhodněna. „S Arynou je to těžký boj vždy. Mám své vlastní dovednosti, ale ony jsou mnohem větší než já, mnohem silnější,“ uvedla. 

„Všichni máme svou vlastní biologickou strukturu. Někteří mají vyšší hladinu testosteronu, někteří nižší. Je to prostě přirozené, a to rozhodně pomáhá. Cítím se menší než ony,“ dodala.

Sabalenková v Brisbane před novináři odmítla, že by její gesto mělo s kontroverzním rozhovorem jakoukoli spojitost. 

„Ne. Během zápasu jsem zahrála hodně agresivních, těžkých winnerů. Chtěla jsem ukázat rychlost a tohle byla jenom legrace, kterou děláme s mým týmem,“ smetla téma světová jednička a čtyřnásobná grandslamová vítězka.

