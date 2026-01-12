„Je mi to jedno.“ Sabalenková obhajovala polibek na bicepsy a emotivně mluvila o válce

Světová jednička Aryna Sabalenková vstoupila do nové sezony dominantně. V Brisbane v pěti zápasech neztratila ani set a získala 22. titul kariéry. Více se ale mluví o napjaté situaci při vyhlášení, finálovou soupeřkou Bělorusky totiž byla ukrajinská hvězda Marta Kosťuková.
Očekávaly se napjaté momenty. A ty také přišly. Kosťuková věrna svému zvyku dodržovanému už od začátku invaze ruské armády do její země nepodala Sabalenkové po utkání ruku. Dokonce jí během své závěrečné řeči oproti nepsaným pravidlům negratulovala.
Reagovali také pořadatelé, kteří obě hráčky drželi co nejdál od sebe. Nedošlo ani k tradičnímu společnému focení s trofejemi.
Náznaky smíření se přece jen objevily, to když Sabalenková zatleskala dojemné řeči, kterou soupeřka ukončila slovy „sláva Ukrajině“. Sama pak v projevu ukrajinské soupeřce blahopřála ke skvělému turnaji, ta jí s lehkým úsměvem na rtech poděkovala.
Běloruska, kterou ke své propagandě hojně využívá diktátor Alexander Lukašenko, se na následné tiskové konferenci po dlouhé době plné mlčení k válce na Ukrajině vyjádřila.
„Nikdo na celém světě, ani ruští a běloruští sportovci, nepodporuje válku. Jak bychom mohli? Normální lidé ji nikdy nepodpoří. Kdybychom ji mohli zastavit, uděláme to, ale není to v našich rukou,“ vyprávěla emotivně sedmadvacetiletá rodačka z Minsku.
Odpovídala i na otázku, zda jí vadí, jak ji Kosťuková během vyhlášení přehlížela.
„Je to její přístup. Co s tím můžu dělat? Je mi to jedno, nestarám se o to,“ podotkla. „Když jdu do zápasu, je to jen o sportu, o tenisu. Soustředím se na svou hru a na to, co mám dělat, abych vyhrála. Je jedno, jestli stojí na druhé straně Marta Kosťuková nebo Jessica Pegulaová. Já jdu na kurt a bojuji o vítězství,“ vysvětlovala.
Pozornost vzbudilo i gesto po proměněném mečbolu. Sabalenková si po něm políbila oba bicepsy.
Někteří se domnívali, že mohlo jít o reakci na nedávné vyjádření Kosťukové. Ukrajinka v rozhovoru pro Tennis365 prohlásila, že se v zápasech proti Sabalenkové či Polce Ize Šwiatekové cítí znevýhodněna. „S Arynou je to těžký boj vždy. Mám své vlastní dovednosti, ale ony jsou mnohem větší než já, mnohem silnější,“ uvedla.
„Všichni máme svou vlastní biologickou strukturu. Někteří mají vyšší hladinu testosteronu, někteří nižší. Je to prostě přirozené, a to rozhodně pomáhá. Cítím se menší než ony,“ dodala.
Sabalenková v Brisbane před novináři odmítla, že by její gesto mělo s kontroverzním rozhovorem jakoukoli spojitost.
„Ne. Během zápasu jsem zahrála hodně agresivních, těžkých winnerů. Chtěla jsem ukázat rychlost a tohle byla jenom legrace, kterou děláme s mým týmem,“ smetla téma světová jednička a čtyřnásobná grandslamová vítězka.
ŽIVĚMrazy kulminují, přijde ledovka, varuje předpověď. Poté se však počasí výrazně změní
Mrazivé počasí a sníh i dnes na některých místech v Česku komplikují provoz. Řidiči jsou kvůli rozbředlému sněhu vyzýváni k opatrnosti. V Hliništi v jihočeské části Šumavy dnes padl 35 let starý teplotní rekord. Podle ČHMÚ se však do Česka blíží teplá fronta.
Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát
Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?
V Polsku ho viní ze zpronevěry. Exministr získal od Orbána azyl v Maďarsku
Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik.
ŽIVĚRusko v noci masivně útočilo na Kyjev i Oděsu, dodávky elektřiny váznou
Rusko v noci na dnešek znovu zaútočilo na Kyjev nebo jihoukrajinskou Oděsu. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Z Oděsy jsou hlášeni dva zranění. Útoky ukrajinských dronů bez podrobností hlásí Moskva.
Čapkovi roboti? To zní možná školometsky, ale hleďme, co už umí Muskův Optimus
Když třicetiletý Karel Čapek před více než sto lety napsal své drama R.U.R., dal tím světu nejen skvělé umělecké dílo, ale současně i slovo robot. Jen pro upamatování – zkratka v názvu divadelní hry znamená Rossumovi univerzální roboti a odkazuje se ke klíčovému prvku tohoto díla.