Federer v sukni. Muchová znovu udivuje New York a vysloužila si lichotivé přirovnání

před 25 minutami

Na prořídlých tribunách posedává skupinka černošských dětí přesně v duchu atmosféry amerického Bronxu. Kurt zabírá jen jedna statická kamera. I když je newyorská generálka na US Open pouze malým turnajem WTA, stejně česká tenistka Karolína Muchová přesně po roce na místním betonu zase budí pozornost.

Až do loňského srpna ji znali jen skalní čeští fanoušci a pár tenisových fajnšmekrů. Když se ale Muchová z kvalifikace prodrala do třetího kola US Open a po cestě porazila i bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou, spustil se poprask.

Světoví odborníci a novináři se začali zajímat, kde se tahle dcera někdejšího ligového fotbalisty vlastně vzala. Svým pestrým tenisem a šikovnou rukou si získala řadu fanoušků, jejichž základna stále roste.

Rok od té doby má Muchová na kontě finále turnaje v Praze či čtvrtfinále Wimbledonu, na kterém v úžasné bitvě přetlačila krajanku Karolínu Plíškovou. V žebříčku se usadila už v první padesátce.

"V tenise neexistuje slovo trpělivost. Všichni chceme výsledky hned. Milujeme, když vidíme patnáctiletou Cori Gauffovou, jak poráží o mnoho let starší hráčky. Jenže takových průlomů je mezi hráčkami ročně spousta, ale často pak jejich další úspěchy nepřichází, a je to normální. Každý herní styl potřebuje dozrát a možná proto to Karolíně trvalo tak dlouho," píše nyní tenisový web bckhand.com.

Na den svých 23. narozenin smetla Muchová domácí Američanku Kristie Ahnovou, stejně jako před tím Slovenku Viktorii Kužmovou. Předvedla vyzrálou bezchybnou hru, rok poté, co se dostala do špičky.

"Definuje jí slovo kreativita, má opravdu obrovské množství možností, jak soupeřku přehrát. Její vzor je Federer a dává to smysl, na okruhu WTA není tenistka, která by se Švýcarovi tak podobala stylem hry jako ona," uvádí bckhand.com ve svém sloupku pojmenovaném "Muchová, nádech čerstvého vzduchu".

Suverénními výkony v Bronxu zaujala Muchová také tenisového redaktora Filipa Peliwa, který si českou tenistku pozval k videorozhovoru na youtube kanále Tweener Head. A zeptal se jí, kde se v ní bere potřebná kuráž, kterou potřebovala, aby byla dál schopná se drát do špičky.

"Nejdůležitější bylo si to nastavit v hlavě, že teď už jsem schopná porážet ty nejlepší. A je to i práce celého týmu, fyzioterapeutů, i díky nim jsem se začala zlepšovat," přiznala.

S pochroumanými klouby a svaly měla Muchová v minulosti velké problémy. Naposledy jí trápilo pravé rameno. Hodně ale zapracovala na rekonvalescenci a se slovenským trenérem Emilem Miškem pečlivě vybírají turnaje, na které vyrazit. Letos jich zatím absolvovala pouze jedenáct.

A na tom posledním, který je generálkou na US Open zatím nehodlá končit. O vstupenku do semifinále se nasazená desítka utká s Polkou Magdou Linettovou (utkání zhruba od 18:30 bude deník Aktuálně.cz sledovat online). Proti 80. hráčce světa tak bude opět favoritkou rozjetá Češka.