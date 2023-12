"Jako svalnatá komunistická lesba jsem neměla šanci." Američané Navrátilové nepřáli

Šlo o jednu z největších rivalit v historii tenisu: Chris Evertová a Martina Navátilová, obě shodně držitelky osmnácti grandslamových titulů ve dvouhře, proti sobě během kariéry sehrály osmdesát duelů. Celkově byla o něco lepší česko-americká legenda, v soutěži popularity ale podle svých slov neměla sebemenší šanci.

Zajímavý vhled na slavnou rivalitu nabídla Martina Navrátilová nedávno v podcastu On with Kara Swisher. "Bolelo to. Ať jsem dělala cokoli, fanoušci fandili Chris," prohlásila rodačka z Prahy.

Jednou už to nevydržela a chtěla od velké soupeřky znát recept na popularitu. Evertové se zeptala, co dělá s dopisy, které dostává od příznivců.

"Prozradila mi, že je hází do koše. Řekla jsem si: Skvělé, já odpovídám na všechny dopisy, posílám lidem fotky, plakáty, všechno," popsala Navrátilová.

Podle svých slov neměla žádnou šanci, ať dělala, co dělala. Fanoušci ji prý soudili na základě jejího původu a přestože z Československa v roce 1975 emigrovala právě kvůli komunismu, veřejnost ve Spojených státech ji v dobách studené války dlouho vnímala jako vyslance ze země ovládané Sovětským svazem.

"Však víte, Chris, holka odvedle, proti komunisticko-kapitalistické svalnaté lesbě," zavtipkovala Navrátilová. "V tom souboji jsem prostě nemohla vyhrát," dodala.

Časem jí na oblíbenosti přestalo záležet. "Vzdala jsem to. I když to zpočátku bylo frustrující, řekla jsem si: Buď mě budete mít rádi takovou, jaká jsem, nebo ne. Nemůžu to změnit," uvedla sedmašedesátiletá ikona.

Proti Evertové se jí dlouho nedařilo ani výsledkově. Milníkem byl ale 26. duben 1981.

Finále prestižního floridského podniku Amelia Island na zelené antuce proti sobě svedlo právě dve největší hvězdy 70. a 80. let, očekávané klání ale "bavilo" diváky pouhých 54 minut. Navrátilová proti o dva roky starší soupeřce nedostala žádnou šanci a schytala dva "kanáry".

Na tabuli zářil výsledek 0:6, 0:6, když tenistka, která právě v tomto roce oficiálně získala americké občanství, za svůj výkon omlouvala přítomnému publiku i pořadatelům.

"Když uváděli Chris na kurt, řekli, že je antukovým virtuosem. Ukázala, že měli pravdu. Omlouvám se, že jsem nehrála lépe. Mám tady šek na 16 tisíc dolarů a cítím, že bych měla polovinu vrátit," citovaly obhájkyni titulu New York Times.

Svůj projev ale končila s humorem. "Jen doufám, že až se sem vrátím, Chrissie bude těhotná," rozesmála narážkou na čerstvě zahájené manželství Evertové s britským tenistou Johnem Lloydem.

Právě skončil 41. duel mezi oběma hvězdami. Ve vzájemné bilanci vedla Evertová už 28:13 na zápasy.

Pro Navrátilovou ale krutá porážka znamenala především příležitost k poučení a dalšímu vývoji. Ukázalo se, že nejen velká vítězství, ale i velké porážky jsou nevyhnutelnou součástí cesty za sportovní nesmrtelností.

Úspěšné odvety se dočkala hned o pár měsíců později, kdy Evertovou vyřadila v semifinále US Open. Ve finále Australian Open 1982 ještě padla, potom ale soupeřku přehrála ve třinácti soubojích po sobě.

V roce 1984 začala rivalku porážet konečně také na antuce. Smetla ji 6:2, 6:0 ve finále dalšího Amelia Island Open a krátce poté 6:3, 6:1 v souboji o vítěznou trofej Roland Garros. V tomto roce mimochodem Navrátilová přemohla Evertovou ještě ve finále Wimbledonu i US Open.

"Martina prošla transformací. Začala makat v posilovně, zvedat těžké váhy, hrát basketbal, dělat víc kardia, víc cross-fitness. Myslím, že jsem ji dva a půl roku neporazila," vzpomínala nedávno Evertová.

Jedna z nejúžasnějších rivalit v historii sportu končila v roce 1988. V posledním osmdesátém duelu v Chicagu Navrátilová - jak jinak než ve finále - porazila Evertovou 6:2, 6:2 a ustanovila konečnou vzájemnou bilanci: 43:37 na zápasy.

Obě tenistky v kariéře vyhrály shodně 18 grandslamových titulů ve dvouhře. Evertová strávila na čele žebříčku 260 týdnů, Navrátilová dokonce 332 týdnů.

Její rekordní zápis překonala v 90. letech Němka Steffi Grafová, která Čecho-Američanku nahradila v absolutní vládě nad světovým tenisem. Letos maximum v počtu týdnů strávených na trůnu ještě vylepšil Srb Novak Djokovič.