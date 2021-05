Jako dlouho ještě chceš hrát? Djokovič opět neudržel nervy a v Římě seřval rozhodčího

Novak Djokovič sice neohroženě kraluje žebříčku, ale klid na kurtu mu to rozhodně nepřidává. Naposledy dal průchod svým emocím na turnaji v Římě.

Světová jednička se rozohnila na turnaji v Římě, kde se Djokovičovi nelíbilo, že hlavní rozhodčí Nacho Forcadell nechce přerušit rozehraný zápas s Taylorem Fritzem, ač začíná pršet.

"Jak dlouho ještě chceš hrát!" zařval z plných plic Djokovič na umpirového sudího, který se tvářil, jako by se nic nestalo. "Už třikrát jsem ti řekl, aby ses šel podívat, a ty furt nic nekontroluješ," křičel třiatřicetiletý srbský tenista dál.

Dlužno dodat, že na Djokovičovy nervy nebrnkaly pouze dopadající kapky deště, ale také fakt, že jen pár sekund předtím přišel o servis a tím i šanci utkání vyhrát.

"Když prší, tak se z antuky stane bahno. V jednu chvíli mi navíc při nadhozu dopadaly kapky deště do očí, takže nebylo snadné podávat," vysvětloval po zápase Djokovič, proč ztratil nervy. "Asi to nebylo poprvé ani naposledy, kdy budu muset hrát v podobných podmínkách. Ale i když už jsem to mnohokrát zažil, stejně mě to vždycky naštve."

Umpirový rozhodčí, který nejspíše čekal, že srbský favorit na svém podání zápas ukončí, se nakonec nechal přesvědčit a duel za stavu 5:5 ve druhé sadě na tři hodiny přerušil. Po návratu na kurty vzalo utkání rychlý konec, Djokovič zvítězil 6:3, 7:6 (7:5).