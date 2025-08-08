"Jak to, že je spokojený s jednou výhrou?" Plíšková se pustila do kritiky Menšíka

Když český teenager uhranul v březnu tenisový svět, měl za sebou sedm výher v řadě a k tomu skalpy Jacka Drapera, Taylora Fritze nebo Novaka Djokoviče. Hvězd první desítky.
Poté ale jako by se potvrzovala předpověď některých expertů, že devatenáctiletý mladík ještě nemůže udržet takovou konzistenci. Sice ještě v Madridu a Římě předvedl vyrovnané výkony a pomohl si tak do první světové dvacítky, ale od té doby vyhrál dva zápasy za sebou pouze na Wimbledonu.
Naposledy na betonu v Torontu po volném losu v prvním kole porazil 123. hráče světa Tristana Boyera, ale pak skončil na raketě rozjetého Španěla Alejandra Davidoviche Fokiny.
"Přes druhý servis byl absolutně bezzubý, nevyhrával body. Ale zase Davidovich Fokina je na třetí kolo hodně těžký soupeř. Kuba určitě nebyl jasný favorit," zastávala se Menšíka v podcastu Rakety Kristýna Plíšková.
To její dvojče Karolína přišla s kritikou, protože ji zarazil Menšíkův příspěvek na sociálních sítích, který český teenager zveřejnil poté, co v Torontu skončil.
"Dobrý začátek sezony na tvrdém povrchu tady v Torontu," pochvaloval si prostějovský tenista.
Good start to the hard court swing here in Toronto. 🇨🇦 Grateful for the warm welcome and all your support this week.❤️— Jakub Mensik (@mensik_jakub_) August 2, 2025
On to Cinci! pic.twitter.com/lOs1sCARlP
To bývalou světovou jedničku trochu popíchlo. "Po Miami, kde se mu extrémně zadařilo a pak ještě vyhrál pár zápasů, ani nevěděl jak, šla jeho hra dolů. Sleduju ho na Instagramu a on se tam snaží dělat, že se nic neděje, že je všechno pozitivní," všimla si.
Taková slova od aktuálně 18. hráče světa nechápe a sama by prý na sítě nikdy nic takového nenapsala.
"Ať už je ti 17, 20 nebo víc, když už jednou vyhraješ takhle velký turnaj, jak to, že od sebe nechceš víc a že jsi spokojený s jedním vyhraným kolem? Nechápu," uvedla.
Zároveň ale dodala, že je možné, že se Menšík ve světě velkého tenisu ještě dostatečně nerozkoukal a nezvykl si, že už patří k těm největším esům na okruhu.
"Možná je prostě rád, že tam je, některé turnaje zažívá úplně poprvé nebo podruhé. Ale nesouhlasím s tím, že když jsi nasazený hráč, že jsi po tomhle výsledku šťastný," řekla Plíšková.
Menšík má tento a příští týden šanci zazářit na další severoamerické "tisícovce", tentokrát v Cincinnati.
Opět ho čeká v prvním kole volný los a v tom druhém na něj bude číhat někdo z dvojice Miomir Kecmanovič ze Srbska, nebo Američan Ethan Quinn.