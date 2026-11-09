Jak to udělala? Magie v Kalifornii, píší o Noskové. Ukrajinka promluvila o bolesti

Zprvu to v Indian Wells vypadalo, že zahajovací utkání očekávaného Turnaje mistryň nebude ke koukání. Z nervozity a značného množství chyb ale jako první unikla Linda Nosková a v duelu s Ukrajinkou Martou Kosťukovou nakonec ukázala kvalitu, za kterou ji svět tenisu nyní staví na piedestal.
Dominantní premiéra na WTA Finals. Tak referuje tenisový svět o jednoznačném vítězství Noskové 6:2, 6:4 nad náhradnicí Kosťukovou. Češka ukrajinskou hvězdu porazila potřetí za sebou, dokázala na ni vyzrát v semifinále Wimbledonu i v osmifinále US Open.
V kalifornské poušti si nakonec poradila s ostrým sluncem i úmorným vedrem a zaznamenala páté vítězství nad hráčkou top 10 v aktuální sezoně.
Jednadvacetiletá Češka se navíc stala třetí nejmladší českou tenistkou, která vyhrála zápas na Turnaji mistryň. V nižším věku to dokázaly jen Helena Suková a Petra Kvitová.
„Její čísla jsou jedna z nejlepších,“ upozornila asociace WTA na fantastickou sezonu wimbledonské vítězky.
Nosková už má 41 výher, čímž překonala své dosavadní loňské maximum. Od začátku travnaté části sezony v červnu nasbírala 24 vítězství, což je nejvíce ze všech společně s Filipínkou Alexandrou Ealaovou.
„Ve všech posledních 37 zápasech, v nichž získala první set, dokázala vyhrát,“ všimla si WTA.
„Je třeba ji začít brát velice vážně,“ upozornil magazín The Tennis Letter. „Její síla je brutální. Jaká hráčka se to z ní stala,“ velebil ji.
Co se týče highlightů, na sítích kolovala zejména výměna, při které Nosková doběhla, co se dalo, a Kosťukovou nakonec prohodila. WTA psala o „magii“ a přispěchala s otázkou: „Jak tohle udělala?“
Výrazným tématem byla i vzájemná bilance se čtyřiadvacetiletou Kosťukovou. Letos se obě skvěle hrající tenistky potkaly čtyřikrát.
Poprvé v Madridu, kde Ukrajinka při cestě za titulem nadělila Noskové potupného kanára. Od té doby už ale vítězí pouze Češka.
Nedělní důležitý triumf v Indian Wells však nelze přeceňovat, výkon Kosťukové totiž tentokrát nesplňoval ani průměrné parametry. Ukrajince se nedařilo na servisu, úspěšnost prvního podání jí spadla na pouhých 38 procent.
Aktuální světová desítka prý vůbec nepředpokládala, že by mohla na finálovém turnaji startovat. Do hry se dostala na poslední chvíli po nečekaném odstoupení jedničky žebříčku Jeleny Rybakinové.
„Nečekala jsem, že bych tady mohla hrát hned od prvního zápasu. Abych byla upřímná, vůbec mě to nenapadlo,“ přiznala Kosťuková, která posledních pár měsíců laboruje s nepříjemným zraněním zápěstí.
„Poslední tři měsíce jsem žila s každodenní bolestí. Tahle neděle byla teprve můj druhý den bez ní. To je pro mě nejdůležitější, jsem ráda, že vůbec můžu být na kurtu,“ dodala.
Ve druhém utkání základní skupiny se Nosková v úterý utká s Coco Gauffovou, Kosťukovou čeká další Američanka Jessica Pegulaová.
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