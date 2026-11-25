Vydřená výhra Tomáše Macháče, velké vítězství Jiřího Lehečky a důležitý triumf českého tenisu. Výběr nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha si v italské Bologni jasně poradil s nevyzpytatelnou Kanadou. Češi jsou poprvé po dvanácti letech mezi čtyřmi nejlepšími týmy světa a dělají velký dojem.
Tomáš Berdych jednoznačně zakroutil hlavou při otázce, zda už má český tým splněno, když z Davisova poháru nevypadl ve čtvrtfinále jako loni. „Je samozřejmě dobře, že už nebudeme odjíždět v tak hrozném stavu jako před rokem. Ale hotovo rozhodně nemáme,“ prohlásil.
Češi vypadají nebezpečně. Sebevědomě. Loňské zklamání po brzkém vyřazení se Španělskem je motorem, který je žene dál. Jen tak se neuspokojí.
Když Lehečka dokonal duel se 17. hráčem světa Felixem Augerem-Aliassimem, jen suše zatnul pěst. Jinak téměř neslavil, vědom si toho, že Češi mají vyšší cíle. V pátek se v bitvě o finále zřejmě postaví domácím Italům, kteří útočí na čtvrtý triumf v řadě.
„Teď už se může dít úplně cokoli,“ varoval Berdych.
Zahraniční média si všímají luxusu českého kapitána, který ve čtvrtfinále ani nevyužil hvězdného mladíka Jakuba Menšíka. Vsadil na Macháče a ten svůj duel s Liamem Draxlem zvládl.
„Ve třetím setu vytáhl úroveň tenisu z jiné dimenze. Češi ukázali, že mají pro tuhle soutěž velké zbraně,“ napsal na síti X kanadský tenisový reportér Nate Simpson.
„Češi to tu mohou celé vyhrát. Itálie v semifinále bude těžká, ale pokud budou mít k dispozici i Menšíka, porazí kohokoliv. Lehečka je v top formě a mají v zásobě i skvělou deblovou dvojici. Uvidíte,“ vypíchl komentátor stanice Sportsnet.
První set šlágru Lehečka - Auger-Aliassime nadchl svou kvalitou. „Neuvěřitelný tenis,“ psal oficiální účet Davis Cupu poté, co česká jednička urvala tie-break.
Speciální pozornost si vysloužila Lehečkova bilance proti brejkbolům soupeře. Čech realizoval velkou věc: dokázal smazat všech devět šancí kanadské superstar, za stavu 5:5 dokonce jeden setbol. Na nevšední úspěšnost na sociální síti X obdivným zvoláním upozornil i populární portugalský novinář José Morgado.
V následujícím gamu se na zeleném kurtu odehrála nejlepší výměna zápasu.
„Tenhle míč si zaslouží zarámovat! Jiří Lehečka a fantastická výměna, která v Boloni zvedla všechny ze sedadel,“ psali ve Španělsku a podobně referovala i samotná týmová soutěž.
Lehečka celý set trvající 74 minut ukončil esem, poražený Kanaďan pak přiznával, že první set byl klíčem.
„Byl to nesmírně náročný set,“ řekl kanadským médiím. „Možná jsem na začátku druhého setu zaznamenal menší herní útlum. Snažil jsem se vrátit do zápasu, ale on byl velmi soustředěný. Bylo těžké se vzpamatovat,“ dodal.
Lehečku pochopitelně velebil i Berdych. Vždyť 14. hráč světa zaznamenal 15. singlové vítězství v českých barvách, čímž v historické tabulce vyrovnal Radka Štěpánka. Před ním už jsou jen Jiří Novák a právě Tomáš Berdych.
Ten už má v roli kapitána fenomenální bilanci 5:1 na zápasy.
„Je to zásluha kluků, ti vyhrávají zápasy, my kolem se jim jen snažíme vytvořit ty nejlepší podmínky. Snažím se jim udělat co nejlepší servis,“ citoval Berdychova slova Tenisový svět.
Někdejší 4. hráč světového žebříčku a finalista Wimbledonu z roku 2010 pak pobavil výrokem odkazujícím k jeho proslulému puntičkářství.
„Dokud někdo nezačne chodit a říkat, že už ho se*u tím svým perfekcionismem, tak to ještě asi nebude úplně splněné. Teď si trošku dělám srandu, ale jo, musím říct, že to mám rád, jsem opravdu taková povaha. Samozřejmě ne vždycky to musí fungovat, ale myslím si, že zatím to funguje. Vypadá to, že tenhle přístup klukům sedí. Nezdá se, že by jim to vadilo,“ popisoval Berdych.
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