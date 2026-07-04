Jak to dělá? nechápe Muchová Krejčíkovou. Před krajankou udělala velké gesto

Češky si opět podmaňují Wimbledon. Už teď má turnaj minimálně jednu jistou čtvrtfinalistku. Karolína Muchová si to v neděli rozdá s krajankou Barborou Krejčíkovou, jen první z nich to ale v tuhle chvíli ví.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Kde se ty Češky pořád berou? ptají se zahraniční novináři v All England Clubu na každé druhé tiskové konferenci.
Zatímco Barbora Krejčíková v odpovědi mluvila o skvělých českých trenérech a vzájemných trénincích, kterými se krajanky herně posouvají, Karolína Muchová po postupu do osmifinále travnatého svátku nezastírala, že by byla raději, kdyby na krajanku nenarazila.
„Radši ostatní holky povzbuzuju, aby se jim dařilo. Ale je nás tu hodně, beru to tak, jak to je, zas je super, že jsme obě došly takhle daleko,“ usmívá se Muchová.
Ta ve třetím kole narazila na pro ni trochu neznámou podsaditou Thajku Manančaju Savangkevovou, která byla rozjetá z kvalifikace. I přes mírné problémy ji rodačka z Olomouce porazila ve dvou setech 6:2 a 7:6.
Proti Krejčíkové ji čeká ale úplně jiný druh výzvy.
„Bára je šikovná hráčka, která hru dobře vidí a čte. Dobře umisťuje balony. Na trávě hraje skvěle a vyhrála to tady, je jasné, že to tady umí,“ ví letošní šampionka z Bad Homburgu.
Kromě toho, že svou o rok starší soupeřku po všech stránkách chválí, blýskla se hned po zápase velkým gestem fair play.
Krejčíková totiž dál pokračuje v tradici, že se chce jméno příští soupeřky dozvědět až v den zápasu u snídaně. Nechodí proto na internet a předem upozorňuje všechny novináře, aby jí to neříkali a na nic k dalšímu zápasu se neptali.
Shodou okolností ale její bitva třetího kola s Nikolou Bartůňkovou skončila téměř ve stejnou dobu jako utkání Muchové a obě Češky se tak potkaly v hráčské šatně.
„O jejím rituálu vím a říkala jsem si, jestli jí to mám naschvál říct. Ale jen jsem se jí zeptala, jak hrála ona a neřekla jsem jí to. Nevím, jak to dělá, že se to k ní nedonese, protože mi přijde, že je to úplně všude,“ nechápe Muchová.
Sama pavouka normálně sleduje a dopředu věděla, že se jí tam rýsuje jedna z českých protivnic.
„Mně je to docela jedno, kdy se jméno soupeřky dozvím. Ne, že bych se na začátku turnaje koukala, koho mám ve 4. kole, ale kouknu se na pavouka, vím, kde jsem a jaké jsou kolem mě nasazené. Ne, že bych ale nad tím přemýšlela. Snažím se soustředit na to kolo, které hraju,“ vysvětlila.
Navíc podle toho i den před utkáním přizpůsobuje program tréninku.
„Třeba kdybych věděla, že budu hrát proti levačce, tak se na to nachystám. Stejně jako v sobotu si dáme trénink přizpůsobený tomu, jak hraje Bára a budeme trénovat nějaké situace, jak proti ní hrát,“ dodala.
"Čelíme nové ofenzivě radikálů". Trump varoval před komunistickou hrozbou na "naší půdě"
Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě. Řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore.
Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Proč si Putin města tolik cení?
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. Velký strategický význam ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády ocenil i ruský prezident Vladimir Putin.
Messi trhal rekordy, proti Kapverdám to ale bylo nečekané drama
Argentinští fotbalisté v úvodním kole play off na mistrovství světa zdolali Kapverdy 3:2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Slaví i Kolumbie.
Tajemný pakt proti Rusku. Polsko nasadí v Baltu nové podmořské zbraně
Polsko podepsalo historický zbrojní kontrakt na modernizaci svého námořnictva. Od švédského koncernu SAAB kupuje tři nejmodernější diesel-elektrické ponorky A26 třídy Orka za astronomických 4,5 miliardy eur. Varšava tímto strategickým tahem dává sbohem zastaralé sovětské technice a společně se Stockholmem vytváří v Baltu neprostupnou zeď proti ruské hrozbě.
KVÍZ: Dobrodružství v knihách. Znáte literární díla, kde zážitky hrají hlavní roli?
Prázdniny jsou jako stvořené pro dobrodružství všeho druhu. Ta nejkrásnější často začínají otevřením knihy. Otestujte si, jak dobře znáte literární klasiky, které čtenáře už desítky let berou na cesty kolem světa, do přírody i na tajemné ostrovy.