Málokdo zná současné tahouny české daviscupové reprezentace lépe než manažer, promotér a šéf prostějovského tenisového klubu Miroslav Černošek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz rozebral šance výběru Tomáše Berdycha před finálovým turnajem, zavzpomínal na začátky Jiřího Lehečky či Jakuba Menšíka a popsal, kolik stojí kariéra dětí, které to chtějí dotáhnout do špičky.
Řeší to celý svět, ale když se někdo zeptá vás, kde se v Česku berou tenisové hvězdy a jak to tady děláme, co odpovídáte?
Že česká tenisová škola je o dobrých trenérech a nesmírně obětavých rodičích. Jako promotér jsem zažil šest titulů Fed Cupu a dva tituly Davis Cupu. Teď se po letech reprezentační úspěchy zase vrací, ale když se podívám z okna mé prostějovské kanceláře na tenisové kurty, vidím po generace to stejné. Od rána od osmi hodin plné kurty trenérů a dětí a davy rodičů, které je tam vodí. Klubový tenisový život skvěle funguje u nás v Prostějově i v rámci celé České republiky.
O velké oběti rodičů se mluvilo i v souvislosti s příběhem úřadující wimbledonské šampionky Lindy Noskové, která vzešla z chudších poměrů. Všímáte si, že takové děti, které si váží toho, že vůbec na kurtu můžou stát a trénovat, to pak dotáhnou dál?
Na to vám odpovím slovy našeho někdejšího trenéra Honzy Kukala: ‚Já se dívám po dětech proletářů, protože pro děti z bohatých rodin dřít tenis šest hodin denně není adekvátní.‘ Teď už se to asi trochu vyrovnává, ale když si vezmeme příklady z minulosti od Jirky Nováka přes Radka Štěpánka, Petru Kvitovou, Jirku Veselého až teď třeba po Jirku Lehečku, to jsou všechno hráči z obyčejných rodin, které určitě neměly peníze na to, aby jejich dítě jezdilo po celém světě a hrálo turnaje.
Dá se alespoň řádově vyčíslit, kolik dnes stojí vychovat tenisovou hvězdu, než se z ní stane profík?
Nedá se to úplně paušalizovat, že by to bylo u všech stejně a ani tu nechci specifikovat, jaké částky mám se kterými hráči ve smlouvách. Nicméně když vezmeme nějakého náctiletého mladíka, který začíná jezdit po mezinárodních juniorských turnajích spolu s trenérem, jsou to minimálně dva miliony korun ročně. A vy od nějakých 12 let už musíte jezdit do zahraničí, protože potřebné body neuhrajete jen na turnajích v Česku.
Sám jste to říkal, trvalo to nějakou dobu, než se český tenis zase radoval z titulu. V Billie Jean King Cupu to bylo letos poprvé od roku 2018, v Davis Cupu se čeká od roku 2013. Teď v posledních dvou sezonách se konečně mluví o generaci, která by to mohla dokázat. Tušil jste, že po konci dua Štěpánek - Berdych bude tak dlouhá pauza?
Nemyslel jsem si to. Pořád tady byli slušní hráči jako Jirka Veselý nebo Adam Pavlásek, kteří vypadali ve dvouhře slibně, ale nedotáhli to na ta místa, kam se čekalo a kam mohli. Na druhou stranu, že bych si byl jistý, že to opět vyhrají, to zase ne. Musí se toho sejít strašně moc, aby se něco takového povedlo. Záleží na losu, na složení týmů, proti nám kdysi nepřijel hrát Rafael Nadal. Uvidíme, jak nám bude přát štěstí teď v Boloni.
Věříte, že by se to mohlo povést už letos?
Tým na to určitě má. Jirka Lehečka i Jakub Menšík jsou v současné době špičkoví světoví hráči. Kanada je oslabená, pořád má však v nominaci Félixe Augera-Aliassimea, který je skvělý tenista, ale dlouho nehrál. Pak by asi stála v cestě Itálie, která sice nemá Jannika Sinnera, jenže ti ostatní také nejsou špatní. Sám si tak netroufám odhadovat, jak to dopadne.
Většina členů české reprezentace prošla vaším klubem. Začneme současnou jedničkou Jiřím Lehečkou. Jak na něj coby teenagera vzpomínáte?
Jirka k nám přišel asi ve třinácti letech, byl velmi talentovaný a zároveň měl dobrou výchovu od rodičů, kteří jsou oba učitelé. Byl vždycky poctivý, pracovitý a svědomitý. U mladých kluků je to vždycky ošemetné, jak to přijmou, když se jim otevře svět velkého tenisu se vším, co k tomu patří. Ale na Jirkovi je vidět, že je pořád plně soustředěný na svou tenisovou kariéru. Teď má nového trenéra, který působí, že je na něj hodně přísný, a Jirka pochopil, že by to do té první desítky opravdu mohl dotáhnout.
Oproti němu jste Jakuba Menšíka měl před očima opravdu odmalička. Byl výrazný talent už od babytenisu?
Kuba byl vždycky hodně vysoký oproti vrstevníkům a i šikovný. Většinou je pro hráče obtížné při pohybu na kurtu poskládat ty centimetry, ale jemu to nedělalo problém a v jednotlivých ročnících vynikal. Pak to potvrdil i při rychlém průletu do první stovky. Hodně to připomíná cestu Tomáše Berdycha, který také vyletěl do špičky hodně rychle.
Viděl jste v něm budoucí hvězdu už v dětském věku?
Především v něm byl vidět ten zápal, že ho tenis nesmírně baví. Jeho maminka byla marketingová ředitelka v Miele a přenesla na něj takový ten řád, plánování, smysl pro pořádek. A i o něm se dá říct, že kariéře dává všechno.
Třetím výrazným singlistou v týmu je Tomáš Macháč, který prožil poměrně rozpačitou sezonu. I s ním jste nějaký čas spolupracoval, že?
Ano, začali jsme spolupracovat, když už byl hráčem někde kolem první stovky. Velmi šikovný, tenisově skvěle vybavený, ale teď jsem ho rok neviděl, už není hráč Prostějova, těžko se můžu vyjadřovat k tomu, proč je na tom teď tak, jak je.
I tak je to úspěch mít jako země ještě nedávno tři hráče v třicítce, nebo i pět hráčů ve stovce, a to i přesto, že se tu nehraje turnaj ATP. Myslíte, že by se to mohlo změnit?
Už se tu turnaj ATP v minulosti hrával a tolik hráčů ve stovce jsme ani neměli. Není to nic automatického. Pro rozvoj hráčů mi přijde lepší cesta přes challengery, kde můžou kluci získávat pěkné body. A tou cestou se náš svaz snaží jít. Třeba Italové nebo Španělé mají v tomhle ohromnou výhodu, pořádá se tam spousta challengerů a jejich hráči na ně získávají automaticky divoké karty. To je velká pomoc.
Nicméně turnaj ženské WTA se vám kdysi povedlo do Prahy dostat a od té doby se tu hraje…
Ano, ale koupení licence a konkrétního termínu v kalendáři stálo 1,2 milionu dolarů. A pak samotné pořádání akce každoročně další desítky milionů korun. Musíte mít i štěstí. Já ho tehdy měl, protože zrovna nějaká země zrušila pořadatelství a ten termín byl volný. Pak o to byla taková soutěž, že jsem původně myslel, že zaplatím 800 tisíc dolarů a nakonec se to vyšplhalo mnohem výš. A stejné je to i s pořádáním turnaje ATP. Potřebujete štěstí a silné partnery.
Poté, co vás covid před lety poslal na hranu života a smrti, jste v následných rozhovorech říkal, že už chcete trochu pracovně zvolnit a taky si tenis třeba i užívat. Pořád to platí?
Popravdě jsem z tenisu trochu unavený, tak už si ho tolik neužívám. Ale zatím se nikam nestahuju. Zrovna teď k nám míří dva světové talenty ze zahraničí. Zatím nemůžu moc prozradit, ale je to výzva, chceme dokázat, že umíme takové tenisty dotáhnout do špičky, i když to nejsou Češi.
Česko ve finálové skupině Davis Cupu
Češi v úterý od 16 hodin rozehrají čtvrtfinálový duel Davis Cupu s Kanadou.
Hrát se bude na dva vítězné zápasy. Po dvouhrách rozhodne případně čtyřhra. Vítěz utkání narazí v pátek na lepšího z dvojice Itálie - Jižní Korea.
Ve druhé části turnajového pavouka tvoří další čtvrtfinálové dvojice Německo s Velkou Británií a Španělsko s Rakouskem. Finále se uskuteční na tvrdém povrchu v Boloni v neděli 29. listopadu.
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